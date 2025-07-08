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Трьох чоловіків визнано винними у підпалі лондонського складу Starlink для України

Київ • УНН

 • 204 перегляди

У Британії трьох чоловіків визнано винними у підпалі складу, що постачав товари, включаючи супутникове обладнання Starlink, до України. Британські офіційні особи заявили, що винні виконували замовлення російської групи найманців "Вагнер".

Трьох чоловіків визнано винними у підпалі лондонського складу Starlink для України

Троє чоловіків, за словами британських офіційних осіб, виконували  замовлення російської групи найманців "Вагнер". У Британії це назвали черговою зловмисною діяльністю від імені москви на території Сполученого Королівства.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Вloomberg.

Деталі

Лондонське суддя присяжних визнав трьох чоловіків винними у вчиненні підпалу на лондонському складі фірми, яка постачала товари, включаючи супутникове обладнання Starlink, до України. Зазначено, що підпал, його організацію, було підтримано з боку рф. 

Довідка

Нії Менс, Джейкім Роуз та Угнія Асмен, які проживають у Великобританії, визнані винними у підпалі, при обтяжуючих обставинах. Вони причетні до нападу на склад українського бізнесмена. На цьому складі зберігалися прилади та генератори виробництва SpaceX. Напад стався у березні 2024 року на сході Лондона.

"Wagner" має відношення до організації підпалу складів зі Starlink для України

Окремо зазначено, що напад був організований Діланом Ерлом від імені найманої організації Wagner Group (ПВК "Вагнер"). Про це заявили прокурори в суді. Ерл і Джейк Рівз раніше визнали себе винними у цій справі. Усім п'ятьом чоловікам від 20 до 23 років.

23-річний Джейк Рівз визнав себе винним перед судом у підпалі за обтяжуючих обставин.Присяжні лондонського суду Олд-Бейлі засудили за підпал за обтяжуючих обставин - 23-річного Нії Коджо Менсу, 23-річного Джейкіма Роуза та 20-річного Угніуса Асмена. Четвертий чоловік, 61-річний Пол Інгліш, був виправданий.

- передають ЗМІ.

Нагадаємо

У Британії засудили поляка, який видавав себе за бойовика ПВК "Вагнер" на реконструкції боїв вікінгів.

Німеччина фінансуватиме "суттєву частину" коштів на Starlink в Україні - Мерц28.05.25, 16:08 • 2242 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НПНовини Світу
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