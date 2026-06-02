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Украина обыграла Грузию на Евро-2026 по мини-футболу и прошла в полуфинал

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Украина разгромила Грузию 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2026 по мини-футболу. Следующим соперником нашей сборной станет команда Венгрии уже 3 июня.

Украина обыграла Грузию на Евро-2026 по мини-футболу и прошла в полуфинал

Сборная Украины по мини-футболу победила в 1/4 Чемпионата Европы-2026 сборную Грузии (4:0) и вышла в полуфинал турнира, где в среду, 3 июня, встретится со сборной Венгрии, передает УНН.

Детали

Украина открыла счет уже на 12-й минуте: Александр Колесников вбросил из аута, а Михаил Грицына коленом переправил мяч в сетку ворот. На 19-й минуте Грицына удвоил преимущество также с передачи из аута от Колесникова. 

На 26-й минуте Грицына оформил хет-трик, реализовав выход один на один с голкипером. Автором результативной передачи снова стал Александр Колесников.

Точку в матче поставил Колесников, мощно пробив со штрафного. Финальный свисток зафиксировал победу нашей сборной, которая вышла в полуфинал Евро-2026, где встретится со сборной Венгрии, обыгравшей Болгарию — 4:0. 

Еще два участника 1/2 финала сегодня определятся в матчах Румыния — Сербия, Чехия — Азербайджан.

Поединок между Украиной и Венгрией состоится в среду, 3 июня, в 20:15. Матч в прямом эфире покажет сервис Киевстар ТВ. 

Напомним 

Сборная Украины по мини-футболу победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2026. 

Павел Башинский

Спорт
Война в Украине
Киевстар
Азербайджан
Сербия
Чешская Республика
Болгария
Португалия
Румыния
Венгрия
Украина
Грузия