Украина обыграла Грузию на Евро-2026 по мини-футболу и прошла в полуфинал

Сборная Украины по мини-футболу победила в 1/4 Чемпионата Европы-2026 сборную Грузии (4:0) и вышла в полуфинал турнира, где в среду, 3 июня, встретится со сборной Венгрии, передает УНН.

Детали

Украина открыла счет уже на 12-й минуте: Александр Колесников вбросил из аута, а Михаил Грицына коленом переправил мяч в сетку ворот. На 19-й минуте Грицына удвоил преимущество также с передачи из аута от Колесникова.

На 26-й минуте Грицына оформил хет-трик, реализовав выход один на один с голкипером. Автором результативной передачи снова стал Александр Колесников.

Точку в матче поставил Колесников, мощно пробив со штрафного. Финальный свисток зафиксировал победу нашей сборной, которая вышла в полуфинал Евро-2026, где встретится со сборной Венгрии, обыгравшей Болгарию — 4:0.

Еще два участника 1/2 финала сегодня определятся в матчах Румыния — Сербия, Чехия — Азербайджан.

Поединок между Украиной и Венгрией состоится в среду, 3 июня, в 20:15. Матч в прямом эфире покажет сервис Киевстар ТВ.

Напомним

Сборная Украины по мини-футболу победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2026.