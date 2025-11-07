Дрони ССО ЗСУ знищили логістичні об’єкти росіян у Криму: вражені нафтобаза і потяги з цистернами
Київ • УНН
Українські дрони атакували нафтобазу "Гвардійська" та два потяги з цистернами. Також уражено нафтобази та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі та селищі Бітумне.
Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили за допомогою дронів логістичні об’єкти росіян на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
У ніч на 6 листопада дрони ССО ЗСУ атакували нафтобазу "Гвардійська" поблизу селища Гвардійськ. В результаті було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений.
Крім того, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Але і це не все: дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі й його околиці, в селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку.
Нагадаємо
Нещодавно Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" та елементів ППО російських військ у курській області.