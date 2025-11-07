Дроны ССО ВСУ уничтожили логистические объекты россиян в Крыму: поражены нефтебаза и поезда с цистернами
Киев • УНН
Украинские дроны атаковали нефтебазу "Гвардейская" и два поезда с цистернами. Также поражены нефтебазы и склады горюче-смазочных материалов в Симферополе и поселке Битумное.
Подразделения Сил специальных операций ВСУ уничтожили с помощью дронов логистические объекты россиян на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Детали
В ночь на 6 ноября дроны ССО ВСУ атаковали нефтебазу "Гвардейская" вблизи поселка Гвардейское. В результате был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен.
Кроме того, были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.
Но и это не все: дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и его окрестностях, в поселке Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка.
Напомним
Недавно Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и элементов ПВО российских войск в курской области.