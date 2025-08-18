Экс-гендиректору ФК "Заря" Рафаилову изменили подозрение: в чем его обвиняют
Бывшему гендиректору ФК "Заря" Сергею Рафаилову изменено подозрение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 5 млн грн и коллаборационной деятельности с оккупантами.
Бывшему генеральному директору футбольного клуба "Заря" Сергею Рафаилову сообщено об изменении подозрения и новом заочном подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и служебного подлога, а также коллаборационной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в 2019 году он организовал оформление фиктивных договоров между частным обществом и футбольным клубом о предоставлении услуг по поиску и заключению контрактов с двумя игроками.
Но фактически услуги не предоставлялись. По его указанию в налоговую отчетность внесли недостоверные сведения – это позволило занизить налоговые обязательства клуба на сумму более 5 млн гривен. Данные средства не поступили в государственный бюджет.
Также следствие установило, что после полномасштабного российского вторжения в 2022 году Рафаилов начал активное сотрудничество с оккупационными властями.
Он находился в оккупированных Луганске и Евпатории, а также принимал участие в массовых мероприятиях и давал интервью российским "медиа", где высказывался в поддержку действий страны-агрессора.
Сейчас он проходит фигурантом по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
- ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог);
- ч. 6 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность).
Ему грозит длительный срок заключения.
