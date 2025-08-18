Екс-гендиректору ФК "Зоря" Рафаїлову змінили підозру: у чому його звинувачують

Колишньому генеральному директору футбольного клубу "Зоря" Сергію Рафаїлову повідомлено про зміну підозри та нову заочну підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення, а також колабораційної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, у 2019 році він організував оформлення фіктивних договорів між приватним товариством та футбольним клубом щодо надання послуг з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями.

Але фактично послуги не надавались. За його вказівкою до податкової звітності внесли недостовірні відомості – це дозволило занизити податкові зобов’язання клубу на суму понад 5 млн гривень. Дані кошти не надійшли до державного бюджету.

Також слідство встановило, що після повномасштабного російського вторгнення в 2022 році Рафаїлов почав активне співробітництво з окупаційною владою.

Він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії, а також брав участь у масових заходах і надавав інтерв’ю російським "медіа", де висловлювався на підтримку дій країни-агресора.

Наразі він проходить фігурантом за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));

ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення);

ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

Йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо

