Екс-гендиректору ФК "Зоря" Рафаїлову змінили підозру: у чому його звинувачують

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Колишньому гендиректору ФК "Зоря" Сергію Рафаїлову змінено підозру. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на 5 млн грн та колабораційній діяльності з окупантами.

Екс-гендиректору ФК "Зоря" Рафаїлову змінили підозру: у чому його звинувачують

Колишньому генеральному директору футбольного клубу "Зоря" Сергію Рафаїлову повідомлено про зміну підозри та нову заочну підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення, а також колабораційної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, у 2019 році він організував оформлення фіктивних договорів між приватним товариством та футбольним клубом щодо надання послуг з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями.

Але фактично послуги не надавались. За його вказівкою до податкової звітності внесли недостовірні відомості – це дозволило занизити податкові зобов’язання клубу на суму понад 5 млн гривень. Дані кошти не надійшли до державного бюджету.

Також слідство встановило, що після повномасштабного російського вторгнення в 2022 році Рафаїлов почав активне співробітництво з окупаційною владою.

Він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії, а також брав участь у масових заходах і надавав інтерв’ю російським "медіа", де висловлювався на підтримку дій країни-агресора.

Наразі він проходить фігурантом за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
    • ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення);
      • ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

        Йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

        Нагадаємо

        Правоохоронні органи України повідомили про підозру двом російським генералам. Їм інкримінують віддання наказу про удар по драмтеатру в Чернігові влітку 2023 року.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаСпортКримінал та НП
        Футбол
        Державна податкова служба України
        Бюро економічної безпеки України
        Луганська область
        Генеральний прокурор (Україна)
        Служба безпеки України
        Євпаторія
        Іскандер (ОТРК)
        Україна
        Луганськ
        Чернігів