Екс-гендиректору ФК "Зоря" Рафаїлову змінили підозру: у чому його звинувачують
Київ • УНН
Колишньому гендиректору ФК "Зоря" Сергію Рафаїлову змінено підозру. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на 5 млн грн та колабораційній діяльності з окупантами.
Колишньому генеральному директору футбольного клубу "Зоря" Сергію Рафаїлову повідомлено про зміну підозри та нову заочну підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення, а також колабораційної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, у 2019 році він організував оформлення фіктивних договорів між приватним товариством та футбольним клубом щодо надання послуг з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями.
Але фактично послуги не надавались. За його вказівкою до податкової звітності внесли недостовірні відомості – це дозволило занизити податкові зобов’язання клубу на суму понад 5 млн гривень. Дані кошти не надійшли до державного бюджету.
Також слідство встановило, що після повномасштабного російського вторгнення в 2022 році Рафаїлов почав активне співробітництво з окупаційною владою.
Він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії, а також брав участь у масових заходах і надавав інтерв’ю російським "медіа", де висловлювався на підтримку дій країни-агресора.
Наразі він проходить фігурантом за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
- ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення);
- ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).
Йому загрожує тривалий термін ув’язнення.
