Россия впервые признала проблемы с логистикой из-за разрушения Крымского моста
Киев • УНН
Российские власти признали осложнение сообщения с оккупированным Крымом после ударов по автомобильной и железнодорожной инфраструктуре моста.
В России впервые открыто признали осложнение логистики с временно оккупированным Крымом после серии украинских ударов по Крымскому мосту. Несмотря на заявления о восстановлении основных маршрутов снабжения, российские власти допускают дополнительные ограничения для перевозки пассажиров и грузов. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью российским СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам российского чиновника, после повреждения переправы организация транспортного сообщения с оккупированным полуостровом стала сложнее.
Логистика, конечно, будет немного сложнее, чем была раньше. Но что нужно делать — понятно. В ближайшее время коллеги опубликуют последовательность действий и для пассажиров, и для тех, кто перевозит грузы
Он утверждает, что железнодорожное сообщение работает, а специальный оперативный штаб под руководством министра транспорта РФ координирует перевозки.
Что произошло с Крымским мостом после украинских атак
В ноябре Крымский мост трижды подвергался ударам — в ночь на 16, 17 и 19 ноября. После атак российские власти неоднократно перекрывали движение по переправе.
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Наиболее серьезные повреждения мост получил 17 ноября, когда часть автомобильной конструкции обрушилась в море.
Во время следующей атаки 19 ноября повреждения также получила железнодорожная инфраструктура.
Таким образом, удары затронули оба основных вида сообщения через мост — автомобильный и железнодорожный.
Теперь российские власти вынуждены пересматривать организацию перевозок между РФ и оккупированным Крымом, хотя ранее пытались преуменьшать последствия атак на стратегически важную переправу.
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