В России впервые открыто признали осложнение логистики с временно оккупированным Крымом после серии украинских ударов по Крымскому мосту. Несмотря на заявления о восстановлении основных маршрутов снабжения, российские власти допускают дополнительные ограничения для перевозки пассажиров и грузов. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью российским СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам российского чиновника, после повреждения переправы организация транспортного сообщения с оккупированным полуостровом стала сложнее.

Логистика, конечно, будет немного сложнее, чем была раньше. Но что нужно делать — понятно. В ближайшее время коллеги опубликуют последовательность действий и для пассажиров, и для тех, кто перевозит грузы — заявил Никитин.

Он утверждает, что железнодорожное сообщение работает, а специальный оперативный штаб под руководством министра транспорта РФ координирует перевозки.

Что произошло с Крымским мостом после украинских атак

В ноябре Крымский мост трижды подвергался ударам — в ночь на 16, 17 и 19 ноября. После атак российские власти неоднократно перекрывали движение по переправе.

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Наиболее серьезные повреждения мост получил 17 ноября, когда часть автомобильной конструкции обрушилась в море.

Во время следующей атаки 19 ноября повреждения также получила железнодорожная инфраструктура.

Таким образом, удары затронули оба основных вида сообщения через мост — автомобильный и железнодорожный.

Теперь российские власти вынуждены пересматривать организацию перевозок между РФ и оккупированным Крымом, хотя ранее пытались преуменьшать последствия атак на стратегически важную переправу.

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