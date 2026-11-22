У росії вперше відкрито визнали ускладнення логістики з тимчасово окупованим Кримом після серії українських ударів по Кримському мосту. Попри заяви про відновлення основних маршрутів постачання, російська влада допускає додаткові обмеження для перевезення пасажирів і вантажів. Про це заявив віцепрем'єр рф андрій нікітін в інтерв'ю росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами російського посадовця, після пошкодження переправи організація транспортного сполучення з окупованим півостровом стала складнішою.

Логістика, звичайно, буде трохи складнішою, ніж була раніше. Але що потрібно робити – зрозуміло. Найближчим часом колеги опублікують послідовність дій і для пасажирів, і для тих, хто перевозить вантажі – заявив Нікітін.

Він стверджує, що залізничне сполучення працює, а спеціальний оперативний штаб під керівництвом міністра транспорту рф координує перевезення.

Що сталося з Кримським мостом після українських атак

У листопаді Кримський міст тричі зазнавав ударів – у ніч проти 16, 17 та 19 листопада. Після атак російська влада неодноразово перекривала рух переправою.

"путін має зрозуміти, що цього мосту не буде" – Зеленський зробив гучну заяву

Найсерйозніших пошкоджень міст зазнав 17 листопада, коли частина автомобільної конструкції обвалилася у море.

Під час наступної атаки 19 листопада пошкоджень зазнала також залізнична інфраструктура.

Таким чином, удари зачепили обидва основні види сполучення через міст – автомобільний та залізничний.

Тепер російська влада змушена переглядати організацію перевезень між рф та окупованим Кримом, хоча раніше намагалася применшувати наслідки атак на стратегічно важливу переправу.

У росії не знають, коли зможуть відновити Кримський міст – ремонт може затягнутися на роки