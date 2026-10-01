Удары по судам в обмен на НПЗ: путин раскритиковал предложение о перемирии

Президент рф владимир путин назвал бессмысленным предложение прекратить удары по судам в Чёрном море в обмен на отказ Украины от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом он заявил 1 октября во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", передаёт УНН.

Детали

Речь идёт о возможном взаимном моратории на удары по гражданскому судоходству и энергетической инфраструктуре, который в последние месяцы обсуждается при участии Украины, россии, США и Турции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что москва не готова к отдельному прекращению атак на суда, перевозящие аграрную продукцию по Чёрному морю. По его словам, россия настаивала, чтобы в ответ Украина прекратила удары по российским НПЗ и трубопроводам. Украинский лидер тогда подчеркнул, что зерновой коридор и российская энергетическая инфраструктура не являются сопоставимыми целями. Он отмечал, что прекращение украинских атак на российские НПЗ возможно только при условии взаимного прекращения ударов по энергетической системе Украины.

В сентябре США также предложили взаимный мораторий на атаки россии и Украины по энергетической инфраструктуре. Кремль публично поддержал эту идею, однако заявил, что параллельно необходимо гарантировать безопасность коммерческого судоходства, в частности российских нефтяных танкеров, а также ослабить санкции против российского энергетического сектора. Но несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договорённости о прекращении ударов по энергетическим объектам, ни Киев, ни москва официально такого согласованного режима не подтвердили. Удары по энергетической инфраструктуре с обеих сторон продолжились.

Дополнительно

Украина в последние месяцы усилила дальнобойные атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, которые Киев считает законными военными целями из-за их роли в обеспечении российской армии топливом. В частности, 25 сентября после атаки беспилотников прекратил работу Пермский НПЗ, один из крупнейших в россии.

В то же время россия продолжает систематические удары по украинской энергетической, портовой и другой критической инфраструктуре. Окончательной договорённости ни по энергетическому перемирию, ни по прекращению атак на судоходство в Чёрном море в настоящее время нет.

Напомним

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин ищет поводы, чтобы не встречаться и не заканчивать войну.