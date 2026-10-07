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Financial Times
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Європейська комісія пропонує нові правила для майбутніх членів ЄС

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Кандидатам хочуть надати ширший доступ до програм ЄС у ключових сферах. Водночас пропонують обмежувати їхні права за невиконання зобов’язань.

Європейська комісія пропонує нові правила для майбутніх членів ЄС

Європейська комісія пропонує надати країнам-кандидатам на вступ до Євросоюзу більше переваг у межах їхньої поступової інтеграції, а також запровадити нові механізми захисту, які обмежуватимуть їхні права в разі, якщо після вступу до ЄС ці держави припинять реформи або відмовляться від виконання своїх зобов’язань. Про підготовку пакета відповідних змін у вівторок, 6 жовтня, у Страсбурзі оголосила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

За її словами, попередня оцінка того, як вступ нових країн може вплинути на Євросоюз, показала, що "ЄС уже зараз готовий до розширення, але є сфери, які потребуватимуть коригувань". Зокрема, щоб Євросоюз "став більш гнучким та ефективним", Комісія пропонує застосувати так звані перехідні положення договорів ЄС і замінити принцип одностайності голосуванням кваліфікованою більшістю.

Це дозволило б Євросоюзу звузити коло питань, рішення щодо яких одна країна може заблокувати своїм вето. Йдеться, зокрема, про проміжні рішення в переговорному процесі щодо вступу до ЄС, такі як відкриття переговорних кластерів, ухвалення яких наразі потребує одностайності.

Поступова інтеграція перед вступом до ЄС

Що стосується поступової інтеграції, коли держава-кандидат, яка успішно проводить певні реформи, отримує доступ до окремих програм або фондів ЄС, то цей підхід не є новим для методології розширення. Деякі країни, зокрема Україна, вже мають такі переваги.

Водночас Кос стверджує, що в документі, запропонованому Єврокомісією, йдеться про "більш амбітне залучення країн-кандидатів до участі в окремих сферах діяльності ЄС", зокрема в галузях енергетики, транспорту, штучного інтелекту, безпеки та оборони.

При цьому єврокомісарка наголосила, що поступова інтеграція не є заміною повноправному членству, а "інструментом, який пришвидшує процес розширення".

Україна не вступить до ЄС 1 січня 2027 року - єврокомісарка пояснила, що заважає03.10.26, 11:59 • 6982 перегляди

Ольга Розгон

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