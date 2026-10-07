Європейська комісія пропонує нові правила для майбутніх членів ЄС

Європейська комісія пропонує надати країнам-кандидатам на вступ до Євросоюзу більше переваг у межах їхньої поступової інтеграції, а також запровадити нові механізми захисту, які обмежуватимуть їхні права в разі, якщо після вступу до ЄС ці держави припинять реформи або відмовляться від виконання своїх зобов’язань. Про підготовку пакета відповідних змін у вівторок, 6 жовтня, у Страсбурзі оголосила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Про це повідомляє DW, пише УНН.

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За її словами, попередня оцінка того, як вступ нових країн може вплинути на Євросоюз, показала, що "ЄС уже зараз готовий до розширення, але є сфери, які потребуватимуть коригувань". Зокрема, щоб Євросоюз "став більш гнучким та ефективним", Комісія пропонує застосувати так звані перехідні положення договорів ЄС і замінити принцип одностайності голосуванням кваліфікованою більшістю.

Це дозволило б Євросоюзу звузити коло питань, рішення щодо яких одна країна може заблокувати своїм вето. Йдеться, зокрема, про проміжні рішення в переговорному процесі щодо вступу до ЄС, такі як відкриття переговорних кластерів, ухвалення яких наразі потребує одностайності.

Поступова інтеграція перед вступом до ЄС

Що стосується поступової інтеграції, коли держава-кандидат, яка успішно проводить певні реформи, отримує доступ до окремих програм або фондів ЄС, то цей підхід не є новим для методології розширення. Деякі країни, зокрема Україна, вже мають такі переваги.

Водночас Кос стверджує, що в документі, запропонованому Єврокомісією, йдеться про "більш амбітне залучення країн-кандидатів до участі в окремих сферах діяльності ЄС", зокрема в галузях енергетики, транспорту, штучного інтелекту, безпеки та оборони.

При цьому єврокомісарка наголосила, що поступова інтеграція не є заміною повноправному членству, а "інструментом, який пришвидшує процес розширення".

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