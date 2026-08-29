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Двухлетний ребенок погиб в Киеве в результате российской атаки, 5 человек пострадали

Киев • УНН

 • 684 просмотра

В Киеве в результате падения вражеского БпЛА погибла двухлетняя девочка. С утра пострадали пять человек, 18-летнюю девушку госпитализировали.

Двухлетний ребенок погиб в Киеве в результате российской атаки, 5 человек пострадали
фото иллюстративное

В Киеве в результате удара рф на фоне третьего дня российских атак на столицу реактивными дронами погиб малолетний ребенок, сегодня с утра известно уже о 5 пострадавших, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Умерла двухлетняя девочка, раненая на Оболони в результате падения вражеского БПЛА. С сегодняшнего утра в столице пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну пострадавшую — 18-летнюю девушку — госпитализировали

- написал Кличко.

Напомним

россияне третьи сутки атакуют Киев реактивными дронами: есть пострадавшие, пожары и падение обломков в ряде районов. После сообщений о последствиях в трех районах Кличко сообщил, что также пострадала Оболонь.

"В Подольском районе также произошло попадание БПЛА в нежилую застройку. В Оболонском БПЛА упал на открытой территории. Повреждено помещение расположенного рядом кафе", — писал Кличко после 13 часов, указав тогда, что медики оказывали помощь раненому ребенку.

Киев продолжают атаковать российские реактивные дроны: в столице последствия в трёх районах29.08.26, 11:28 • 2680 просмотров

Юлия Шрамко

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