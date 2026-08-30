На российском аэродроме в Ейске атаковали военный аэродром, сообщают о пожаре и повторной детонации
Киев • УНН
На военном аэродроме в Ейске после атаки вспыхнул пожар. Также прозвучала повторная детонация, масштабы повреждений уточняются.
В Ейске Краснодарского края РФ атаковали военный аэродром, после чего на его территории возник пожар и прозвучала повторная детонация. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Мониторинговая группа канала зафиксировала с помощью спутниковых данных пожар в районе рулежной дорожки и складских помещений военного аэродрома.
По сообщению "Крымского ветра", после атаки в районе объекта также была слышна повторная детонация. Информация о масштабах возможных повреждений в настоящее время уточняется.
Официальных данных о пораженных объектах на территории аэродрома и последствиях атаки на данный момент нет.
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