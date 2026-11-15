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росія допомагає Ірану у протистоянні зі США та Ізраїлем – Le Monde розкрила деталі військової співпраці

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Росія та Іран розширюють військову й економічну співпрацю. Москва може надавати розвіддані, але обмежує постачання озброєнь через війну проти України.

росія допомагає Ірану у протистоянні зі США та Ізраїлем – Le Monde розкрила деталі військової співпраці

росія та Іран посилюють військову, технологічну й економічну співпрацю на тлі протистояння Тегерана зі США та Ізраїлем. Москва може передавати іранській стороні розвідувальні дані, однак обмежує військову підтримку через власну війну проти України. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, 27 жовтня президент Ірану Масуд Пезешкіан зустрівся з володимиром путіним у москві. Сторони обговорили двосторонню співпрацю та регіональну безпеку.

Я думаю, що ми здатні вирішити наші проблеми в регіоні, не залежачи від Сполучених Штатів

– заявив Пезешкіан.

Важливим маршрутом для торгівлі та перевезення військових вантажів між країнами стало Каспійське море. Йдеться, зокрема, про безпілотники, ракети та боєприпаси.

Водночас зростає економічна співпраця. Із січня до серпня Іран збільшив імпорт російського зерна на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року, ставши третім найбільшим його покупцем.

Як росія може допомагати Ірану у війні

За оцінками експертів, під час американсько-ізраїльських операцій проти Ірану у 2025–2026 роках москва могла передавати Тегерану розвідувальну інформацію про американські військові об'єкти та супутникові знімки для визначення цілей.

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Експерт Руслан Сулейманов вважає, що таким чином кремль сигналізує Вашингтону про готовність підтримувати Іран, якщо США продовжать постачання нових озброєнь Україні.

Однак можливості росії обмежені. москва не може передати Тегерану частину систем протиповітряної оборони, балістичних і крилатих ракет, оскільки сама потребує їх для війни проти України. Крім того, кремль враховує відносини з Ізраїлем та державами Перської затоки.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
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Війна в Україні
Володимир Путін
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран