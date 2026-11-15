Россия помогает Ирану в противостоянии с США и Израилем — Le Monde раскрыла детали военного сотрудничества
Киев • УНН
Россия и Иран расширяют военное и экономическое сотрудничество. Москва может предоставлять разведданные, но ограничивает поставки вооружений из-за войны против Украины.
Россия и Иран усиливают военное, технологическое и экономическое сотрудничество на фоне противостояния Тегерана с США и Израилем. Москва может передавать иранской стороне разведданные, однако ограничивает военную поддержку из-за собственной войны против Украины. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.
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По информации издания, 27 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с владимиром путиным в Москве. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и региональную безопасность.
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Важным маршрутом для торговли и перевозки военных грузов между странами стало Каспийское море. Речь идёт, в частности, о беспилотниках, ракетах и боеприпасах.
Одновременно растёт экономическое сотрудничество. С января по август Иран увеличил импорт российского зерна на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, став его третьим крупнейшим покупателем.
Как Россия может помогать Ирану в войне
По оценкам экспертов, во время американо-израильских операций против Ирана в 2025–2026 годах Москва могла передавать Тегерану разведывательную информацию об американских военных объектах и спутниковые снимки для определения целей.
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Эксперт Руслан Сулейманов считает, что таким образом Кремль сигнализирует Вашингтону о готовности поддерживать Иран, если США продолжат поставки новых вооружений Украине.
Однако возможности России ограничены. Москва не может передать Тегерану часть систем противовоздушной обороны, баллистических и крылатых ракет, поскольку сама нуждается в них для войны против Украины. Кроме того, Кремль учитывает отношения с Израилем и государствами Персидского залива.
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