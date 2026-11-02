Європі не загрожує дефіцит газу взимку - TotalEnergies
Київ • УНН
Європа матиме достатньо газу цієї зими, заявив глава TotalEnergies. Однак конкуренція зі Східною Азією підвищить витрати на постачання.
Європа не зіткнеться з дефіцитом газу цієї зими, але їй доведеться платити більше, щоб забезпечити достатнє постачання. Про це заявив 2 листопада генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ідея про дефіцит газу є помилковою", – сказав Пуянне, виступаючи на брифінгу щодо прогнозу попиту на енергоносії TotalEnergies, додавши, що Європа усвідомлює свої потреби у накопиченні газу після того, як ринки зробили ставку на закінчення війни з Іраном влітку.
Ці коментарі, як зауважує видання, з'являються на тлі конкуренції Європи з Азією за партії скрапленого природного газу, водночас намагаючись поповнити сховища перед зимою, на тлі постійної невизначеності щодо війни США та Ізраїлю з Іраном та її впливу на експорт з Катару, одного з найбільших постачальників СПГ у світі.
Це призвело до зростання цін на газ влітку, коли торговці зазвичай вважають вигіднішим зберігати обсяги, ніж продавати їх.
Німецькі газові сховища, найбільші в Європі, вступають у зимовий сезон на найнижчому рівні за всю історію спостережень — станом на 1 листопада вони заповнені лише на 61,03%, що значно нижче середнього показника по Європейському Союзу, який становить 74,62%, згідно з даними Gas Infrastructure Europe.
"Ми платитимемо більше, ніж інші, це просто", — сказав Пуянн.
Газ у Європі підскочив вище €100 через ризик відновлення війни з Іраном30.10.26, 12:59 • 4612 переглядiв