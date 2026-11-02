Европе не грозит дефицит газа зимой - TotalEnergies

Европа не столкнётся с дефицитом газа этой зимой, но ей придётся платить больше, чтобы обеспечить достаточные поставки. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Идея о дефиците газа ошибочна", — сказал Пуянне, выступая на брифинге по прогнозу спроса на энергоносители TotalEnergies, добавив, что Европа осознаёт свои потребности в накоплении газа после того, как рынки сделали ставку на окончание войны с Ираном летом.

Эти комментарии, как отмечает издание, появляются на фоне конкуренции Европы с Азией за партии сжиженного природного газа, одновременно пытающейся пополнить хранилища перед зимой на фоне сохраняющейся неопределённости относительно войны США и Израиля с Ираном и её влияния на экспорт из Катара, одного из крупнейших поставщиков СПГ в мире.

Это привело к росту цен на газ летом, когда трейдеры обычно считают более выгодным хранить объёмы, чем продавать их.

Немецкие газовые хранилища, крупнейшие в Европе, входят в зимний сезон на самом низком за всю историю наблюдений уровне — по состоянию на 1 ноября они заполнены лишь на 61,03%, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу, составляющего 74,62%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

"Мы будем платить больше, чем другие, это просто", — сказал Пуянне.

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