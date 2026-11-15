В Ормузькій протоці два танкери підірвалися на мінах і загорілися – Іран заявив про порушення забороненого маршруту
Київ • УНН
Іран заявив, що два танкери підірвалися на мінах і загорілися, порушивши заборонений маршрут. Незалежного підтвердження немає.
В Ормузькій протоці сталися вибухи на двох нафтових танкерах, після яких на суднах спалахнули пожежі. Іранські військові стверджують, що кораблі підірвалися на морських мінах, намагаючись пройти через заборонену ділянку протоки з вимкненими навігаційними системами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Корпус вартових ісламської революції (КВІР), пише УНН.
Деталі
За твердженням іранської сторони, танкери намагалися перетнути стратегічно важливу протоку без погодження з владою Ірану, попри неодноразові попередження про небезпеку маршруту.
Одне із суден було супертанкером. За повідомленнями іранських військових, воно натрапило на морську міну, після чого пролунав потужний вибух і почалася пожежа.
Другий танкер також зазнав пошкоджень унаслідок вибуху. Іранські військові заявили, що судна рухалися з вимкненими навігаційними системами, а один із танкерів нібито намагався пройти протоку під прикриттям американських винищувачів.
Водночас незалежного підтвердження всіх обставин інцидентів наразі немає.
Напруженість в Ормузькій протоці зростає
Останніми днями Іран повідомляв про кілька подібних інцидентів із торговельними суднами. Зокрема, 14 листопада іранські військові заявили про ще один танкер, який нібито підірвався на міні у східній частині протоки та втратив можливість рухатися.
Ормузька протока залишається одним із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. На тлі протистояння Ірану зі США та Ізраїлем безпека судноплавства в цьому районі опинилася під загрозою.
Ірак відновив експорт нафти через Сирію автоцистернами після перебоїв у Ормузькій протоці – Reuters14.11.26, 03:42 • 5618 переглядiв