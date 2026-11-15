В Ормузском проливе два танкера подорвались на минах и загорелись — Иран заявил о нарушении запрещённого маршрута

В Ормузском проливе произошли взрывы на двух нефтяных танкерах, после которых на судах вспыхнули пожары. Иранские военные утверждают, что корабли подорвались на морских минах, пытаясь пройти через запрещённый участок пролива с выключенными навигационными системами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет УНН.

Детали

По утверждению иранской стороны, танкеры пытались пересечь стратегически важный пролив без согласования с властями Ирана, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности маршрута.

Одно из судов было супертанкером. По сообщениям иранских военных, оно наткнулось на морскую мину, после чего прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Второй танкер также получил повреждения в результате взрыва. Иранские военные заявили, что суда двигались с выключенными навигационными системами, а один из танкеров якобы пытался пройти пролив под прикрытием американских истребителей.

В то же время независимого подтверждения всех обстоятельств инцидентов пока нет.

Напряжённость в Ормузском проливе растёт

В последние дни Иран сообщал о нескольких подобных инцидентах с торговыми судами. В частности, 14 ноября иранские военные заявили ещё об одном танкере, который якобы подорвался на мине в восточной части пролива и потерял возможность двигаться.

Ормузский пролив остаётся одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. На фоне противостояния Ирана с США и Израилем безопасность судоходства в этом районе оказалась под угрозой.

Ирак возобновил экспорт нефти через Сирию автоцистернами после перебоев в Ормузском проливе — Reuters