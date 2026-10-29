Чистки у Пентагоні: Гегсет звільнив головного військового планувальника

Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив головного військового планувальника Пентагону. Про це повідомив 28 жовтня представник Пентагону, пише УНН з посиланням на AP.

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Це останній випадок у серії звільнень генералів і він відбувається навіть на тлі того, як президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення ударів по Ірану у восьмимісячній війні.

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Генерал-лейтенант армії США Бретт Сільвія був усунений з посади голови відділу стратегії, планування та політики Об'єднаного комітету начальників штабів США. Він став другим генералом, звільненим з цієї посади, відомої у військових колах як "J5", за Гегсета. Його попередник, генерал-лейтенант Джозеф Макгі, був змушений піти у відставку у жовтні минулого року.

Представник Пентагону заявив, що негайної заміни Сільвії немає і причини звільнення не повідомляється.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив: "Голова, Об'єднаний штаб та Об'єднані сили висловлюють глибоку подяку генерал-лейтенанту Бретту Сільвії та його сім'ї за 32 роки видатної служби нашій країні" і "бажають йому та його родині всього найкращого".

Як правило, директор J5 та його співробітники відповідають за розробку та координацію військових планів як з головою Об'єднаного штабу, так і з президентом США. Звільнення Сільвії сталося на тлі неодноразових заяв Трампа щодо початку нових військових операцій проти Ірану.

Трамп пообіцяв "завершити розпочате" в Ірані після початку війни з Ізраїлем вісім місяців тому і заявив, що нові удари можливі після проміжних виборів наступного тижня.

За словами двох дипломатів, знайомих із ситуацією, американські офіційні особи попередили низку країн Близького Сходу та регіональних союзників про необхідність бути готовими до можливого відновлення військових дій після виборів у вівторок, а також до можливі заходи у відповідь з боку Ірану. Вони стверджують, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про нові удари.

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Гегсет заявив минулого місяця, що наказав подвоїти скорочення загальної кількості вищих офіцерських чинів до 20%, яке має бути завершено до 1 січня 2027 року. Нині налічується близько 800 посад адміралів та генералів.

Деякі члени Конгресу критикують скорочення звань генералів як "чистку", на відновлення якої підуть роки.

"У нього є якась глибоко вкорінена образа на керівництво в армії. Він позбавляється цілого покоління великих лідерів армії, і знадобиться ціле покоління, щоб оговтатися від цього", - сказав минулого місяця сенатор-демократ Марк Келлі, колишній бойовий пілот ВМС США, який критикував Гегсета.

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