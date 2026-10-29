Чистки в Пентагоне: Хегсет уволил главного военного планировщика

Министр обороны США Пит Хегсет уволил главного военного планировщика Пентагона. Об этом 28 октября сообщил представитель Пентагона, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Это последний случай в серии увольнений генералов, и он происходит даже на фоне того, как президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану в рамках продолжающейся уже восемь месяцев войны.

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Генерал-лейтенант армии США Бретт Сильвия был отстранён от должности главы отдела стратегии, планирования и политики Объединённого комитета начальников штабов США. Он стал вторым генералом, уволенным с этой должности, известной в военных кругах как "J5", при Хегсете. Его предшественник, генерал-лейтенант Джозеф Макги, был вынужден уйти в отставку в октябре прошлого года.

Представитель Пентагона заявил, что немедленной замены Сильвии нет, а причина увольнения не сообщается.

Представитель Объединённого комитета начальников штабов США заявил: "Председатель, Объединённый штаб и Объединённые силы выражают глубокую благодарность генерал-лейтенанту Бретту Сильвии и его семье за 32 года выдающейся службы нашей стране" и "желают ему и его семье всего наилучшего".

Как правило, директор J5 и его сотрудники отвечают за разработку и координацию военных планов как с председателем Объединённого комитета начальников штабов, так и с президентом США. Увольнение Сильвии произошло на фоне неоднократных заявлений Трампа о начале новых военных операций против Ирана.

Трамп пообещал "завершить начатое" в Иране после начала войны с Израилем восемь месяцев назад и заявил, что новые удары возможны после промежуточных выборов на следующей неделе.

По словам двух дипломатов, знакомых с ситуацией, американские официальные лица предупредили ряд стран Ближнего Востока и региональных союзников о необходимости быть готовыми к возможному возобновлению военных действий после выборов во вторник, а также к возможным ответным мерам со стороны Ирана. Они утверждают, что Трамп ещё не принял окончательного решения о новых ударах.

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Хегсет заявил в прошлом месяце, что приказал удвоить сокращение общей численности высших офицерских званий до 20%, которое должно быть завершено к 1 января 2027 года. В настоящее время насчитывается около 800 должностей адмиралов и генералов.

Некоторые члены Конгресса критикуют сокращение генеральских званий как "чистку", на восстановление после которой уйдут годы.

"У него есть какая-то глубоко укоренившаяся неприязнь к руководству в армии. Он избавляется от целого поколения выдающихся лидеров армии, и потребуется целое поколение, чтобы оправиться от этого", — заявил в прошлом месяце сенатор-демократ Марк Келли, бывший боевой пилот ВМС США, критиковавший Хегсета.

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