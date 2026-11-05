росія погодилася поставити Ірану 90 установок для ракет - FT
Київ • УНН
Іран замовив у росії 90 пускових установок для ракет "Виріб 305". Підтверджень їхньої передачі наразі немає.
росіяни погодились поставити Ірану 90 пускових установок для керованих ракет "Виріб 305". Їх вже використовують для ударів по території України, повідомляє Financial Times, передає УНН.
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Журналісти з’ясували, що російська компанія "Вимпел" звернулася до конструкторського бюро КБМ з проханням про прискорення постачання компонентів для установок АПУ-Л та АПУ-305. Водночас у виробничому графіку одного з великих російських оборонних підприємств на 2024-2025 роки вказані сім російських замовників та двоє іноземних покупців.
Зокрема, покупець під кодовою назвою "К-10" замовив 90 установок АПУ-Л. Під цим номером росіяни маркують Іран. Водночас Китай замовив в рф 192 пускові установки типу АПУ-305.
Як зазначає видання, обидва типи систем озброєння призначені для ракет "Виріб 305". Ракети запускають з гвинтокрилів Мі-28: вони здатні уражати рухомі цілі на відстані до 14 кілометрів.
Водночас офіційних підтверджень, що росіяни вже передали ці системи Ірану наразі нема.
Нагадаємо
Ізраїль передав США розвідувальні дані про ймовірну підготовку Ірану до застосування хімічної зброї. Водночас американське військове командування розробило план нових ударів по іранській території, які можуть розпочатися вже після проміжних виборів у США.