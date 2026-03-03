Міжнародний паралімпійський комітет заборонив українським спортсменам парадну форму через мапу України

Українські паралімпійці вийдуть на церемонію відкриття зимових Ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо в іншому комплекті форми, ніж планувалося спочатку. Підготовлений варіант не отримав погодження Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) через елемент дизайну - зображення України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю президента Національного паралімпійського комітету (НПК) Валерія Сушкевича.

Деталі

За його словами, урочистий комплект був розроблений заздалегідь і передбачав інтегроване в айдентику зображення карти України без позначення окупованих територій. Йшлося не про окремий принт, а про частину загальної дизайнерської концепції. Втім, у МПК визнали такий елемент політичним і відмовили у затвердженні форми.

Міжнародний паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі - зазначив Сушкевич.

Розробником екіпірування став український дизайнер Віктор Анісімов. Раніше він створював форму для національної команди на літніх Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді погодження також відбувалося непросто, однак комплект допустили до використання.

Цього разу, як пояснив очільник НПК, позиція міжнародної інституції виявилася жорсткішою.

А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею - наголосив Сушкевич.

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор

Через відмову вже виготовлений комплект довелося відкласти. Альтернативну форму замовили в стислі терміни та доставили до Італії, де перебуває збірна.

Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили - підсумував Сушкевич.

Таким чином, на церемонії відкриття українська команда з’явиться в оновленому комплекті, тоді як варіант із мапою України не був погоджений міжнародною організацією.

Нагадаємо

Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-2026