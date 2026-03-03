Міжнародний паралімпійський комітет заборонив українським спортсменам парадну форму через мапу України

$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 30203 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 38411 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 30370 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 30479 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 29726 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 16316 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 16941 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16669 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36807 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17655 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію керівника розвідки "Хезболли"
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
Сили ППО працюють у Києві та області
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 30207 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36811 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив українським спортсменам парадну форму через мапу України

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Міжнародний паралімпійський комітет не дозволив українській збірній використовувати форму із зображенням карти України в кордонах 1991 року. Через це команда виступатиме в іншому комплекті, який терміново доставили до Італії.

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив українським спортсменам парадну форму через мапу України

Українські паралімпійці вийдуть на церемонію відкриття зимових Ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо в іншому комплекті форми, ніж планувалося спочатку. Підготовлений варіант не отримав погодження Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) через елемент дизайну - зображення України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю президента Національного паралімпійського комітету (НПК) Валерія Сушкевича.

Деталі

За його словами, урочистий комплект був розроблений заздалегідь і передбачав інтегроване в айдентику зображення карти України без позначення окупованих територій. Йшлося не про окремий принт, а про частину загальної дизайнерської концепції. Втім, у МПК визнали такий елемент політичним і відмовили у затвердженні форми.

Міжнародний паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі

- зазначив Сушкевич.

Розробником екіпірування став український дизайнер Віктор Анісімов. Раніше він створював форму для національної команди на літніх Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді погодження також відбувалося непросто, однак комплект допустили до використання.

Цього разу, як пояснив очільник НПК, позиція міжнародної інституції виявилася жорсткішою.

А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею

- наголосив Сушкевич.

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор19.02.26, 17:01 • 55653 перегляди

Через відмову вже виготовлений комплект довелося відкласти. Альтернативну форму замовили в стислі терміни та доставили до Італії, де перебуває збірна.

Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили

- підсумував Сушкевич.

Таким чином, на церемонії відкриття українська команда з’явиться в оновленому комплекті, тоді як варіант із мапою України не був погоджений міжнародною організацією.

Нагадаємо

Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-202624.02.26, 13:13 • 3873 перегляди

Станіслав Кармазін

Спорт
Війна в Україні
Державний кордон України
Мілан
Італія