Международный паралимпийский комитет запретил украинским спортсменам парадную форму из-за карты Украины
Киев • УНН
Международный паралимпийский комитет не разрешил украинской сборной использовать форму с изображением карты Украины в границах 1991 года. Из-за этого команда будет выступать в другом комплекте, который срочно доставили в Италию.
Украинские паралимпийцы выйдут на церемонию открытия зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо в другом комплекте формы, чем планировалось изначально. Подготовленный вариант не получил согласования Международного паралимпийского комитета (МПК) из-за элемента дизайна – изображения Украины в международно признанных границах 1991 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью президента Национального паралимпийского комитета (НПК) Валерия Сушкевича.
Детали
По его словам, торжественный комплект был разработан заранее и предусматривал интегрированное в айдентику изображение карты Украины без обозначения оккупированных территорий. Речь шла не об отдельном принте, а о части общей дизайнерской концепции. Впрочем, в МПК признали такой элемент политическим и отказали в утверждении формы.
Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Дескать, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме
Разработчиком экипировки стал украинский дизайнер Виктор Анисимов. Ранее он создавал форму для национальной команды на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда согласование также происходило непросто, однако комплект допустили к использованию.
На этот раз, как пояснил глава НПК, позиция международной институции оказалась более жесткой.
А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объяснима тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной
Из-за отказа уже изготовленный комплект пришлось отложить. Альтернативную форму заказали в сжатые сроки и доставили в Италию, где находится сборная.
Мы эту новую форму срочно автобусом везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили
Таким образом, на церемонии открытия украинская команда появится в обновленном комплекте, тогда как вариант с картой Украины не был согласован международной организацией.
Напомним
Сборная Украины окончательно сформировала заявку на Паралимпийские игры-2026, завоевав 25 лицензий, что является лучшим показателем в истории. 35 атлетов будут соревноваться в четырех видах спорта, включая девять дебютантов.
