Международный паралимпийский комитет запретил украинским спортсменам парадную форму из-за карты Украины

Украинские паралимпийцы выйдут на церемонию открытия зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо в другом комплекте формы, чем планировалось изначально. Подготовленный вариант не получил согласования Международного паралимпийского комитета (МПК) из-за элемента дизайна – изображения Украины в международно признанных границах 1991 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью президента Национального паралимпийского комитета (НПК) Валерия Сушкевича.

Детали

По его словам, торжественный комплект был разработан заранее и предусматривал интегрированное в айдентику изображение карты Украины без обозначения оккупированных территорий. Речь шла не об отдельном принте, а о части общей дизайнерской концепции. Впрочем, в МПК признали такой элемент политическим и отказали в утверждении формы.

Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Дескать, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме - отметил Сушкевич.

Разработчиком экипировки стал украинский дизайнер Виктор Анисимов. Ранее он создавал форму для национальной команды на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда согласование также происходило непросто, однако комплект допустили к использованию.

На этот раз, как пояснил глава НПК, позиция международной институции оказалась более жесткой.

А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объяснима тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной - подчеркнул Сушкевич.

Из-за отказа уже изготовленный комплект пришлось отложить. Альтернативную форму заказали в сжатые сроки и доставили в Италию, где находится сборная.

Мы эту новую форму срочно автобусом везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили - подытожил Сушкевич.

Таким образом, на церемонии открытия украинская команда появится в обновленном комплекте, тогда как вариант с картой Украины не был согласован международной организацией.

Напомним

Сборная Украины окончательно сформировала заявку на Паралимпийские игры-2026, завоевав 25 лицензий, что является лучшим показателем в истории. 35 атлетов будут соревноваться в четырех видах спорта, включая девять дебютантов.

