Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва - Reuters

$43.720.26
50.830.37
uk
Ексклюзив
12:41 • 12079 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 23345 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 23848 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 24572 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 39072 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 19759 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 42281 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 72663 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 91614 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81834 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
59%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 109301 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 25463 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 23697 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 45443 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 20963 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 21555 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 39073 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 46427 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 61337 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 91615 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 14531 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 32903 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 48559 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 51731 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 58435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва - Reuters

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньо ракет для збиття російських дронів і ракет через вичерпання поставок від партнерів. Це сталося саме тоді, коли Москва готувалася до масштабної зимової повітряної кампанії.

Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва - Reuters

Українські винищувачі F-16 "не мали достатньо ракет, щоб збивати російські дрони та ракети протягом понад трьох тижнів" після того, як поставки від партнерів України вичерпалися саме тоді, коли москва готувалася до масштабної зимової повітряної кампанії, з посиланням на три джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Гостра нестача з кінця листопада до середини грудня", про яку раніше не повідомлялося, як пише видання, "оголює вразливість української протиповітряної оборони, яка значною мірою залежить від західних союзників щодо ракет та оборонних систем для відбиття частих російських ударів".

Україна часто скаржилася на брак зброї з початку повномасштабної війни понад чотири роки тому, б'ючи на сполох через критичну нестачу в останні місяці, водночас прагнучи не розгнівати адміністрацію президента США Дональда Трампа, зазначає видання.

"Потреба в західній зброї навряд чи зменшиться найближчим часом, оскільки кінця конфлікту в Україні не видно, а враховуючи війну проти Ірану, конкуренція за забезпечення оборонної зброї на Близькому Сході та за його межами, ймовірно, загостриться", пише видання.

ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg05.03.26, 14:11 • 23845 переглядiв

Три джерела, всі безпосередньо обізнані з ситуацією, заявили, що "Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 "Sidewinder" для всієї своєї ескадрильї F-16, коли постачання припинилися".

Сотні тисяч українців пережили найгіршу зиму без опалення, електрики та проточної води в результаті посилення російського наступу на енергетичну систему, який Україна не змогла повністю відбити, зазначає видання.

Попри гучне лобіювання України, конкретні приклади того, як дефіцит впливає на її обороноздатність, зазвичай тримаються в таємниці. У цьому випадку одне з джерел повідомило Reuters, що "Україні майже місяць не було чого ставити на свої літаки".

Reuters не змогло встановити причину дефіциту, а також те, чи були затримки пов'язані з зволіканням США чи Європи. Перше джерело повідомило, що іноземні партнери України повідомили Києву, що у них немає доступних запасів, не уточнюючи, яких саме партнерів.

У відповідь на запит Білого дому про коментар, американський чиновник заявив, що Вашингтон прагне зупинити війну та підтримує Україну, продаючи американську зброю через НАТО. Чиновник сказав, що адміністрація Трампа досягла "величезного прогресу" у питанні щодо досягнення мирної угоди між Україною та росією.

Міністерство оборони США, Повітряні сили України та президентство України не відповіли на запитання.

"Під час дефіциту пілоти F-16 здійснювали денні вильоти та намагалися вражати дрони роторними гарматами", повідомило друге джерело, додавши, що проводити такі місії в темряві було занадто небезпечно, хоча атаки російських дронів зазвичай відбуваються вночі.

"Пілоти також намагалися використовувати ракети, які не спрацювали на попередніх місіях, сподіваючись, що вони спрацюють після технічного обслуговування", повідомило джерело. У деяких випадках вони були успішними.

За словами джерел, "українські пілоти F-16 значною мірою покладалися на варіанти ракет AIM-9, відомих як "Lima" та "Mike", які були вироблені в 1970-х та 1980-х роках".

Хоча цим ракетам декілька десятиліть, "вони забезпечили Україну відносно дешевим способом перехоплення російських безпілотників та крилатих ракет", повідомили три джерела.

"Дефіцит було покрито в грудні, коли Україна отримала ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 від партнерів", повідомили три джерела, незадовго до великої атаки росії. Вони відмовилися назвати країну або країни, що стоять за постачанням, посилаючись на секретність.

Зеленський: отримані незадовго до атаки рф ракети для ППО використали для захисту неба уже за кілька днів після прибуття14.02.26, 14:58 • 3885 переглядiв

Reuters не змогло визначити вплив тимчасового дефіциту ракет. Перше джерело повідомило, що це не збіглося з найбільшими російськими атаками взимку.

Четверте джерело повідомило, що "члени НАТО Німеччина та Канада постачали ракети Sidewinder в останні місяці, і підтвердило, що раніше спостерігалося "невелике падіння" поставок, хоча вони відмовилися пояснити причину".

Міністерство оборони Німеччини відмовилося коментувати конкретні поставки або зброю з міркувань безпеки. Німеччина є одним із найбільших військових та фінансових спонсорів України з 2022 року.

Міністерство національної оборони Канади повідомило Reuters, що "воно перебуває в процесі передачі ракет AIM-9M-8 з арсеналів Збройних сил Канади". "Це нове пожертвування доповнить попереднє пожертвування сотень канадських ракет AIM та пов'язаних з ними компонентів, які використовуються Україною для своєї протиповітряної оборони", - ідеться у заяві.

На прохання прокоментувати ситуацію, чиновник НАТО заявив, що PURL постачає життєво важливі американські матеріали та з літа постачає близько 75% усіх ракет для українських батарей ППО Patriot та 90% боєприпасів для інших систем ППО.

Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте03.02.26, 12:38 • 4437 переглядiв

F-16 можуть нести ракети AIM-9 або більш складні ракети AIM-120. Вони виробляються компанією Raytheon, підрозділом американської оборонної групи RTX Corp. На прохання прокоментувати дефіцит, RTX направило Reuters до уряду США.

Кожна ракета AIM-120 коштує понад один мільйон доларів, повідомили два з трьох джерел, а це означає, що вони зазвичай не використовуються у великих масштабах для протидії дешево виробленим російським ударним безпілотникам.

"Ці ракети також використовуються в українських системах класу "земля-повітря" NASAMS норвезького виробництва, а це означає, що під час дефіциту поставок їх операції були скорочені", повідомило останнє з трьох джерел.

Ця людина також заявила, що "з моменту вторгнення 2022 року спостерігається дефіцит ракет RIM-7 американського виробництва, які Україна використовує в модифікованих системах протиповітряної оборони радянської епохи".

Міністерство оборони Норвегії заявило, що уряд поставив "значну кількість" перехоплювачів для NASAMS на початку цієї зими... "щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертельних авіаударів", пише видання.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство оборони США
Білий дім
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
NASAMS
Канада
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
F-16 Fighting Falcon