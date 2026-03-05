Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва - Reuters

Українські винищувачі F-16 "не мали достатньо ракет, щоб збивати російські дрони та ракети протягом понад трьох тижнів" після того, як поставки від партнерів України вичерпалися саме тоді, коли москва готувалася до масштабної зимової повітряної кампанії, з посиланням на три джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Гостра нестача з кінця листопада до середини грудня", про яку раніше не повідомлялося, як пише видання, "оголює вразливість української протиповітряної оборони, яка значною мірою залежить від західних союзників щодо ракет та оборонних систем для відбиття частих російських ударів".

Україна часто скаржилася на брак зброї з початку повномасштабної війни понад чотири роки тому, б'ючи на сполох через критичну нестачу в останні місяці, водночас прагнучи не розгнівати адміністрацію президента США Дональда Трампа, зазначає видання.

"Потреба в західній зброї навряд чи зменшиться найближчим часом, оскільки кінця конфлікту в Україні не видно, а враховуючи війну проти Ірану, конкуренція за забезпечення оборонної зброї на Близькому Сході та за його межами, ймовірно, загостриться", пише видання.

Три джерела, всі безпосередньо обізнані з ситуацією, заявили, що "Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 "Sidewinder" для всієї своєї ескадрильї F-16, коли постачання припинилися".

Сотні тисяч українців пережили найгіршу зиму без опалення, електрики та проточної води в результаті посилення російського наступу на енергетичну систему, який Україна не змогла повністю відбити, зазначає видання.

Попри гучне лобіювання України, конкретні приклади того, як дефіцит впливає на її обороноздатність, зазвичай тримаються в таємниці. У цьому випадку одне з джерел повідомило Reuters, що "Україні майже місяць не було чого ставити на свої літаки".

Reuters не змогло встановити причину дефіциту, а також те, чи були затримки пов'язані з зволіканням США чи Європи. Перше джерело повідомило, що іноземні партнери України повідомили Києву, що у них немає доступних запасів, не уточнюючи, яких саме партнерів.

У відповідь на запит Білого дому про коментар, американський чиновник заявив, що Вашингтон прагне зупинити війну та підтримує Україну, продаючи американську зброю через НАТО. Чиновник сказав, що адміністрація Трампа досягла "величезного прогресу" у питанні щодо досягнення мирної угоди між Україною та росією.

Міністерство оборони США, Повітряні сили України та президентство України не відповіли на запитання.

"Під час дефіциту пілоти F-16 здійснювали денні вильоти та намагалися вражати дрони роторними гарматами", повідомило друге джерело, додавши, що проводити такі місії в темряві було занадто небезпечно, хоча атаки російських дронів зазвичай відбуваються вночі.

"Пілоти також намагалися використовувати ракети, які не спрацювали на попередніх місіях, сподіваючись, що вони спрацюють після технічного обслуговування", повідомило джерело. У деяких випадках вони були успішними.

За словами джерел, "українські пілоти F-16 значною мірою покладалися на варіанти ракет AIM-9, відомих як "Lima" та "Mike", які були вироблені в 1970-х та 1980-х роках".

Хоча цим ракетам декілька десятиліть, "вони забезпечили Україну відносно дешевим способом перехоплення російських безпілотників та крилатих ракет", повідомили три джерела.

"Дефіцит було покрито в грудні, коли Україна отримала ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 від партнерів", повідомили три джерела, незадовго до великої атаки росії. Вони відмовилися назвати країну або країни, що стоять за постачанням, посилаючись на секретність.

Reuters не змогло визначити вплив тимчасового дефіциту ракет. Перше джерело повідомило, що це не збіглося з найбільшими російськими атаками взимку.

Четверте джерело повідомило, що "члени НАТО Німеччина та Канада постачали ракети Sidewinder в останні місяці, і підтвердило, що раніше спостерігалося "невелике падіння" поставок, хоча вони відмовилися пояснити причину".

Міністерство оборони Німеччини відмовилося коментувати конкретні поставки або зброю з міркувань безпеки. Німеччина є одним із найбільших військових та фінансових спонсорів України з 2022 року.

Міністерство національної оборони Канади повідомило Reuters, що "воно перебуває в процесі передачі ракет AIM-9M-8 з арсеналів Збройних сил Канади". "Це нове пожертвування доповнить попереднє пожертвування сотень канадських ракет AIM та пов'язаних з ними компонентів, які використовуються Україною для своєї протиповітряної оборони", - ідеться у заяві.

На прохання прокоментувати ситуацію, чиновник НАТО заявив, що PURL постачає життєво важливі американські матеріали та з літа постачає близько 75% усіх ракет для українських батарей ППО Patriot та 90% боєприпасів для інших систем ППО.

F-16 можуть нести ракети AIM-9 або більш складні ракети AIM-120. Вони виробляються компанією Raytheon, підрозділом американської оборонної групи RTX Corp. На прохання прокоментувати дефіцит, RTX направило Reuters до уряду США.

Кожна ракета AIM-120 коштує понад один мільйон доларів, повідомили два з трьох джерел, а це означає, що вони зазвичай не використовуються у великих масштабах для протидії дешево виробленим російським ударним безпілотникам.

"Ці ракети також використовуються в українських системах класу "земля-повітря" NASAMS норвезького виробництва, а це означає, що під час дефіциту поставок їх операції були скорочені", повідомило останнє з трьох джерел.

Ця людина також заявила, що "з моменту вторгнення 2022 року спостерігається дефіцит ракет RIM-7 американського виробництва, які Україна використовує в модифікованих системах протиповітряної оборони радянської епохи".

Міністерство оборони Норвегії заявило, що уряд поставив "значну кількість" перехоплювачів для NASAMS на початку цієї зими... "щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертельних авіаударів", пише видання.