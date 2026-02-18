$43.170.07
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с Путиным с глазу на глаз является лучшим способом решить территориальный вопрос. Он поручил команде организовать такую встречу в Женеве.

Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе – это встретиться с путиным лицом к лицу. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что глава государства поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Также указывается, что во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали "проконсультироваться с москвой" и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Хотя политический диалог продвигается медленно, Зеленский заявил, что военные переговоры с россией в Абу-Даби были более продуктивными. Он сказал, что стороны в основном договорились о механизме мониторинга прекращения огня с помощью беспилотников под руководством США, если он будет достигнут

- говорится в статье.

Издание добавляет, что Украина настаивает на привлечении к этому процессу европейских стран, в то время как россияне выступают против.

Напомним

По словам журналиста Барака Равида, украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком россии владимиром мединским.

Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса, но россия должна сделать то же самое - Зеленский17.02.26, 21:36 • 2826 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина