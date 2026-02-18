Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе – это встретиться с путиным лицом к лицу. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Отмечается, что глава государства поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Также указывается, что во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали "проконсультироваться с москвой" и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Хотя политический диалог продвигается медленно, Зеленский заявил, что военные переговоры с россией в Абу-Даби были более продуктивными. Он сказал, что стороны в основном договорились о механизме мониторинга прекращения огня с помощью беспилотников под руководством США, если он будет достигнут