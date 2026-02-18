Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 лютого, 18:24 • 9000 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 17953 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 22907 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 24852 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 23840 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23049 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27225 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36133 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47865 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56427 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
80%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На відкритті Олімпійських ігор табличку збірної України несла росіянка - ЗМІ17 лютого, 17:04 • 5420 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 7086 перегляди
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій17 лютого, 19:11 • 5042 перегляди
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1121:33 • 3196 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios21:47 • 3914 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 32992 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 47358 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 55666 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 76481 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 79893 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Олег Кіпер
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 7110 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 21856 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 17782 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 27987 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 25705 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із путіним віч-на-віч є найкращим способом вирішити територіальне питання. Він доручив команді організувати таку зустріч у Женеві.

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкращий спосіб досягти прориву у територіальному питанні - це зустрітися з путіним віч-на-віч. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що глава держави доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Також вказується, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли "проконсультуватися з москвою" та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Хоча політичний діалог просувається повільно, Зеленський заявив, що військові переговори з росією в Абу-Дабі були більш продуктивними. Він сказав, що сторони здебільшого домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за допомогою безпілотників під керівництвом США, якщо його буде досягнуто

- йдеться у статті.

Видання додає, що Україна наполягає на залученні до цього процесу європейських країн, водночас росіяни виступають проти.

Нагадаємо

За словами журналіста Барака Равіда, українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським.

Україна готова обговорювати вивід військ з Донбасу, але росія має зробити те саме - Зеленський17.02.26, 21:36 • 2824 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна