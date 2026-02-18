Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із путіним віч-на-віч є найкращим способом вирішити територіальне питання. Він доручив команді організувати таку зустріч у Женеві.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкращий спосіб досягти прориву у територіальному питанні - це зустрітися з путіним віч-на-віч. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що глава держави доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
Також вказується, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли "проконсультуватися з москвою" та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.
Хоча політичний діалог просувається повільно, Зеленський заявив, що військові переговори з росією в Абу-Дабі були більш продуктивними. Він сказав, що сторони здебільшого домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за допомогою безпілотників під керівництвом США, якщо його буде досягнуто
Видання додає, що Україна наполягає на залученні до цього процесу європейських країн, водночас росіяни виступають проти.
Нагадаємо
За словами журналіста Барака Равіда, українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським.
