Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкращий спосіб досягти прориву у територіальному питанні - це зустрітися з путіним віч-на-віч. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Зазначається, що глава держави доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Також вказується, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли "проконсультуватися з москвою" та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Хоча політичний діалог просувається повільно, Зеленський заявив, що військові переговори з росією в Абу-Дабі були більш продуктивними. Він сказав, що сторони здебільшого домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за допомогою безпілотників під керівництвом США, якщо його буде досягнуто