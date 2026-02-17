Україна готова обговорювати вивід військ з Донбасу, але росія має зробити те саме - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати виведення військ з Донецької області, якщо росія зробить те саме. Він відкинув претензії рф на суверенітет над цією територією.
Деталі
Як пише видання, Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву щодо питань територій – це зустрітися з путіним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
Повідомляється, що американські посередники запропонували українським військам вивести війська з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою "вільною економічною зоною".
Зеленський готовий обговорити виведення військ, але закликав москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув претензії росії на суверенітет над цією зоною
Зазначається, що Зеленський стверджував, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли проконсультуватися з москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.
Також Президент заявив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу.
Якщо ця угода передбачає просто вихід української сторони з Донбасу, жертвуючи суверенітетом та громадянством людей, які там проживають - він вважає, що її буде відхилено.
Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать США
Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля
Окрім того, що Зеленський заявив, що, на його думку, якщо угода просто заморозить нинішні лінії фронту, де росія утримує території, український народ її прийме.
Я думаю, що якщо ми включимо до документа... що ми залишаємося там, де залишаємося, на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка
Нагадаємо
У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.