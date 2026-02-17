Україна готова обговорювати вивід військ з Донбасу, але росія має зробити те саме - Зеленський

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 3152 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 11616 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 17991 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 20142 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 20869 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21482 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25914 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35112 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46548 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 54975 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.2м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 29131 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 14818 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 15289 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 19001 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП17 лютого, 12:50 • 12265 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 29242 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 44167 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 53105 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 73802 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 77630 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 2454 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 19084 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 15372 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 26758 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 24420 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Шахед-136

Україна готова обговорювати вивід військ з Донбасу, але росія має зробити те саме - Зеленський

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати виведення військ з Донецької області, якщо росія зробить те саме. Він відкинув претензії рф на суверенітет над цією територією.

Україна готова обговорювати вивід військ з Донбасу, але росія має зробити те саме - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати вивід військ з Донецької області, але росія має зробити те саме. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву щодо питань територій – це зустрітися з путіним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Повідомляється, що американські посередники запропонували українським військам вивести війська з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою "вільною економічною зоною". 

Зеленський готовий обговорити виведення військ, але закликав москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув претензії росії на суверенітет над цією зоною 

- додає видання. 

Зазначається, що Зеленський стверджував, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли проконсультуватися з москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Також Президент заявив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу.

Якщо ця угода передбачає просто вихід української сторони з Донбасу, жертвуючи суверенітетом та громадянством людей, які там проживають - він вважає, що її буде відхилено.

Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать США 

– сказав Зеленський, додавши, що українці “не можуть зрозуміти, чому” їх попросять відмовитися від додаткової землі.

Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля 

- додав глава держави. 

Окрім того, що Зеленський заявив, що, на його думку, якщо угода просто заморозить нинішні лінії фронту, де росія утримує території, український народ її прийме.

Я думаю, що якщо ми включимо до документа... що ми залишаємося там, де залишаємося, на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка 

- зазначив Президент. 

Нагадаємо 

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Женева
Вашингтон
Володимир Зеленський
Україна