Україна готова обговорювати вивід військ з Донбасу, але росія має зробити те саме - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати вивід військ з Донецької області, але росія має зробити те саме. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву щодо питань територій – це зустрітися з путіним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Повідомляється, що американські посередники запропонували українським військам вивести війська з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою "вільною економічною зоною".

Зеленський готовий обговорити виведення військ, але закликав москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув претензії росії на суверенітет над цією зоною - додає видання.

Зазначається, що Зеленський стверджував, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли проконсультуватися з москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Також Президент заявив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу.

Якщо ця угода передбачає просто вихід української сторони з Донбасу, жертвуючи суверенітетом та громадянством людей, які там проживають - він вважає, що її буде відхилено.

Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать США – сказав Зеленський, додавши, що українці “не можуть зрозуміти, чому” їх попросять відмовитися від додаткової землі.

Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля - додав глава держави.

Окрім того, що Зеленський заявив, що, на його думку, якщо угода просто заморозить нинішні лінії фронту, де росія утримує території, український народ її прийме.

Я думаю, що якщо ми включимо до документа... що ми залишаємося там, де залишаємося, на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка - зазначив Президент.

Нагадаємо

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.