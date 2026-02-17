Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса, но россия должна сделать то же самое - Зеленский

$43.170.07
18:24
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
публикации
Эксклюзивы
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит суд 17 февраля, 10:46
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб 17 февраля, 11:03
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите 17 февраля, 11:12
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения 17 февраля, 11:43
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП 17 февраля, 12:50
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит суд 17 февраля, 10:46
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий 16 февраля, 18:03
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство 16 февраля, 14:10
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Музыкант
Блогеры
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка 17:21
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения 17 февраля, 11:43
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите 17 февраля, 11:12
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода 16 февраля, 23:14
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло 16 февраля, 18:54
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса, но россия должна сделать то же самое - Зеленский

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать вывод войск из Донецкой области, если россия сделает то же самое. Он отверг претензии рф на суверенитет над этой территорией.

Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса, но россия должна сделать то же самое - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать вывод войск из Донецкой области, но россия должна сделать то же самое. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН

Детали

Как пишет издание, Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва по вопросам территорий – это встретиться с путиным с глазу на глаз. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о будущей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Сообщается, что американские посредники предложили украинским войскам вывести войска из тех частей Донбасса, которые они сейчас удерживают, и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной". 

Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной 

- добавляет издание. 

Отмечается, что Зеленский утверждал, что во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали проконсультироваться с москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Также Президент заявил, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

Если это соглашение предусматривает просто выход украинской стороны из Донбасса, жертвуя суверенитетом и гражданством проживающих там людей - он считает, что оно будет отклонено.

Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят США 

– сказал Зеленский, добавив, что украинцы “не могут понять, почему” их попросят отказаться от дополнительной земли.

Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля 

- добавил глава государства. 

Кроме того, Зеленский заявил, что, по его мнению, если соглашение просто заморозит нынешние линии фронта, где россия удерживает территории, украинский народ его примет.

Я думаю, что если мы включим в документ... что мы остаемся там, где остаемся, на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение 

- отметил Президент. 

Напомним 

В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Донецкая область
Женева
Вашингтон
Владимир Зеленский
Украина