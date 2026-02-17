Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса, но россия должна сделать то же самое - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать вывод войск из Донецкой области, если россия сделает то же самое. Он отверг претензии рф на суверенитет над этой территорией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать вывод войск из Донецкой области, но россия должна сделать то же самое. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва по вопросам территорий – это встретиться с путиным с глазу на глаз. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о будущей встрече на уровне лидеров в Женеве.
Сообщается, что американские посредники предложили украинским войскам вывести войска из тех частей Донбасса, которые они сейчас удерживают, и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной".
Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной
Отмечается, что Зеленский утверждал, что во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали проконсультироваться с москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.
Также Президент заявил, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.
Если это соглашение предусматривает просто выход украинской стороны из Донбасса, жертвуя суверенитетом и гражданством проживающих там людей - он считает, что оно будет отклонено.
Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят США
Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля
Кроме того, Зеленский заявил, что, по его мнению, если соглашение просто заморозит нынешние линии фронта, где россия удерживает территории, украинский народ его примет.
Я думаю, что если мы включим в документ... что мы остаемся там, где остаемся, на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение
Напомним
В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.