Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса, но россия должна сделать то же самое - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать вывод войск из Донецкой области, но россия должна сделать то же самое. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва по вопросам территорий – это встретиться с путиным с глазу на глаз. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о будущей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Сообщается, что американские посредники предложили украинским войскам вывести войска из тех частей Донбасса, которые они сейчас удерживают, и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной".

Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной - добавляет издание.

Отмечается, что Зеленский утверждал, что во время второго раунда переговоров российские чиновники пообещали проконсультироваться с москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Также Президент заявил, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

Если это соглашение предусматривает просто выход украинской стороны из Донбасса, жертвуя суверенитетом и гражданством проживающих там людей - он считает, что оно будет отклонено.

Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят США – сказал Зеленский, добавив, что украинцы “не могут понять, почему” их попросят отказаться от дополнительной земли.

Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что, по его мнению, если соглашение просто заморозит нынешние линии фронта, где россия удерживает территории, украинский народ его примет.

Я думаю, что если мы включим в документ... что мы остаемся там, где остаемся, на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение - отметил Президент.

Напомним

В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.