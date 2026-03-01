Украина фиксирует каждое изменение ситуации вокруг Ирана, задействованы разведка и МИД - Зеленский

В Украине детально фиксируют каждое изменение ситуации вокруг Ирана, украинская разведка, МИД – все задействованы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детально фиксируем сейчас и каждое изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД – все задействованы. Мы в координации с партнерами - заявил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически один против насилия – против иранского режима.

Режим Ирана сам выбрал быть сообщником путина - Зеленский

Зеленский напомнил, что этот режим, убивший десятки тысяч своих граждан только за последние месяцы и всегда поддерживавший и организовывавший войны в регионе, который дал россии "шахеды" и технологию их производства, этот режим сам определил отношение к нему.

