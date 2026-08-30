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NASA запустило новый космический телескоп Roman для исследования тёмной материи и экзопланет

Киев • УНН

 • 1786 просмотра

Телескоп Nancy Grace Roman будет изучать тёмную материю, тёмную энергию и экзопланеты. Первые снимки NASA планирует опубликовать в начале 2027 года.

NASA запустило новый космический телескоп Roman для исследования тёмной материи и экзопланет

NASA запустило космический телескоп Nancy Grace Roman на ракете Falcon Heavy. Он будет исследовать тёмную материю, тёмную энергию и экзопланеты, а первые изображения Вселенной телескоп должен передать в начале 2027 года. Об этом говорится на сайте NASA, пишет УНН.

Запуск миссии состоялся в 07:26 по восточному времени в воскресенье со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде

- говорится в сообщении.

Отмечается, что телескоп Roman сочетает в себе широкое поле обзора с чётким инфракрасным зрением, что позволяет исследовать огромные участки неба и "глубоко погружаться в историю космоса". Там добавили, что миссия поможет астрономам исследовать тёмную материю, тёмную энергию и миры за пределами Солнечной системы — экзопланеты.

Roman является именно той историей успеха, которую мы хотим видеть во всём NASA. Эта миссия, реализованная досрочно и в рамках бюджета, является результатом более чем десятилетия самоотверженной работы сотрудников NASA и наших партнёров в отрасли

- заявил глава NASA Джаред Айзекман.

Наземная команда управления Центра космических полётов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, начала получать телеметрические данные от телескопа Roman через 7 минут после запуска.

Ракета Falcon Heavy работала в соответствии с ожиданиями и отделилась от обсерватории на 31-й минуте полёта. После отделения от центрального блока ракетные ускорители безопасно вернулись на космодром для технического обслуживания.

Сообщается, что команда миссии Roman также подтвердила успешное развёртывание нижнего солнцезащитного экрана приборов (LISS) и солнечных панелей обсерватории. В ближайшие дни будет развёрнута высокочувствительная антенна Roman и раскладной кожух апертуры, диспетчеры на Земле начнут первую из двух коррекций траектории на среднем участке полёта, а также будет включён коронограф.

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Через несколько недель после начала путешествия заработает основной прибор Roman — Wide Field Instrument. Инфракрасная камера с разрешением 300 мегапикселей имеет 18 детекторов 4K, которые собирают фотоны света, впоследствии преобразуемые в чёткие космические панорамы.

В течение оставшегося трёхмесячного периода ввода телескопа в эксплуатацию учёные проведут серию калибровок и испытаний приборов.

NASA планирует опубликовать первые снимки телескопа Roman в начале 2027 года.

Каждый день космический телескоп будет отправлять 1,4 терабайта данных, что на данный момент является самой высокой скоростью передачи данных среди всех астрофизических миссий управления.

Roman является четвёртой основной миссией, которую NASA запустило на ракете Falcon Heavy.

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Ольга Розгон

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