NASA запустило новий космічний телескоп Roman для дослідження темної матерії та екзопланет

NASA запустило космічний телескоп Nancy Grace Roman на ракеті Falcon Heavy. Він досліджуватиме темну матерію, темну енергію та екзопланети, а перші зображення Всесвіту телескоп має передати на початку 2027 року. Про це йдеться на сайті NASA, пише УНН.

Запуск місії відбувся о 07.26 за східним часом у неділю зі стартового комплексу 39A космічного центру Кеннеді у Флориді - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що телескоп Roman поєднує у собі широке поле огляду з чітким інфрачервоним баченням, що дозволяє досліджувати величезні ділянки неба та "глибоко занурюватись в історію космосу". Там додали, що місія допоможе астрономам досліджувати темну матерію, темну енергію та світи за межами Сонячної системи - екзопланети.

Roman є саме тією історією успіху, яку ми хочемо бачити в усьому NASA. Ця місія, реалізована достроково та в межах бюджету, є результатом понад десятиліття самовідданої праці співробітників NASA та наших партнерів у галузі - заявив керівник NASA Джаред Айзекман.

Наземна команда керування Центру космічних польотів імені Годдарда у Грінбелті, штат Меріленд, почала отримувати телеметричні дані від телескопа Roman через 7 хвилин після запуску.

Ракета Falcon Heavy працювала відповідно до очікувань і відокремилася від обсерваторії на 31-й хвилині польоту. Після відокремлення від центрального блоку ракетні прискорювачі безпечно повернулися на космодром для технічного обслуговування.

Повідомляється, що команда місії Roman також підтвердила успішне розгортання нижнього сонцезахисного екрана інструментів (LISS) та сонячних панелей обсерваторії. Протягом найближчих днів відбудеться розгортання високочутливої антени Roman та розкладного ковпака апертури, диспетчери на Землі розпочнуть першу з двох корекцій траєкторії на середній ділянці польоту, а також буде увімкнено коронограф.

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Через кілька тижнів після початку подорожі запрацює основний прилад Roman - Wide Field Instrument. Інфрачервона камера з роздільною здатністю 300 мегапікселів має 18 детекторів 4K, що збирають фотони світла, які потім будуть перетворені на чіткі космічні панорами.

Протягом решти тримісячного періоду введення телескопа в експлуатацію вчені проведуть серію калібрувань та випробувань приладів.

NASA планує оприлюднити перші знімки телескопа Roman на початку 2027 року.

Щодня космічний телескоп надсилатиме 1,4 терабайта даних, що наразі є найвищою швидкістю передачі даних серед усіх астрофізичних місій управління.

Roman є четвертою основною місією, яку NASA запустило на ракеті Falcon Heavy.

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