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Глава NASA нарушил запрет и пролетел на истребителе F-5 на авиашоу в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Джаред Айзекман совершил полёт на винтажном истребителе Northrop F-5 Tiger II на авиашоу к 250-летию США, несмотря на отклонённый запрос FAA. Глава NASA пояснил, что самолёт подпадал под другие правила, так как является государственным воздушным судном.

Глава NASA нарушил запрет и пролетел на истребителе F-5 на авиашоу в Вашингтоне

Глава NASA Джаред Айзекман принял участие в авиашоу к 250-летию США в Вашингтоне, совершив полёт на винтажном истребителе Northrop F-5 Tiger II, несмотря на возражения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщает The Wall Street Journal, передаёт УНН.

По данным издания, в конце июня представитель Айзекмана обратился в FAA с просьбой разрешить участие четырёх истребителей F-5 Tiger II, построенных в 1970-х годах, в праздничном авиапараде над Национальной аллеей в Вашингтоне.

30 июня FAA отклонило запрос, признав самолёты «очень высокорисковыми» для полётов над густонаселёнными районами из-за потенциальной угрозы людям и имуществу.

Тем не менее, Айзекман всё же совершил полёт, объяснив, что произошло недоразумение относительно полномочий регулятора.

«Использование F-5 для этого полёта подпадало под другие правила, нежели те, что регулируют гражданскую авиацию. На государственные воздушные суда юрисдикция FAA не распространяется», – заявил глава NASA.

Как отмечает The Wall Street Journal, Айзекман является опытным пилотом и на протяжении многих лет управляет военными самолётами.

Андрей Тимощенков

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