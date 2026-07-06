Глава NASA нарушил запрет и пролетел на истребителе F-5 на авиашоу в Вашингтоне
Киев • УНН
Джаред Айзекман совершил полёт на винтажном истребителе Northrop F-5 Tiger II на авиашоу к 250-летию США, несмотря на отклонённый запрос FAA. Глава NASA пояснил, что самолёт подпадал под другие правила, так как является государственным воздушным судном.
Глава NASA Джаред Айзекман принял участие в авиашоу к 250-летию США в Вашингтоне, совершив полёт на винтажном истребителе Northrop F-5 Tiger II, несмотря на возражения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщает The Wall Street Journal, передаёт УНН.
По данным издания, в конце июня представитель Айзекмана обратился в FAA с просьбой разрешить участие четырёх истребителей F-5 Tiger II, построенных в 1970-х годах, в праздничном авиапараде над Национальной аллеей в Вашингтоне.
30 июня FAA отклонило запрос, признав самолёты «очень высокорисковыми» для полётов над густонаселёнными районами из-за потенциальной угрозы людям и имуществу.
Тем не менее, Айзекман всё же совершил полёт, объяснив, что произошло недоразумение относительно полномочий регулятора.
«Использование F-5 для этого полёта подпадало под другие правила, нежели те, что регулируют гражданскую авиацию. На государственные воздушные суда юрисдикция FAA не распространяется», – заявил глава NASA.
Как отмечает The Wall Street Journal, Айзекман является опытным пилотом и на протяжении многих лет управляет военными самолётами.