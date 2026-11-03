Четверо добровольцев NASA провели 378 дней в изоляции во время имитации полёта на Марс

Четверо участников экспериментальной миссии NASA провели 378 дней в полной изоляции, имитируя жизнь астронавтов на Марсе. 31 октября они покинули специальный жилой модуль в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Эксперимент призван подготовить будущие пилотируемые миссии на Красную планету, сообщает Reuters, пишет УНН.

Участники миссии CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) начали эксперимент 19 октября 2025 года. Более года они жили в изолированном модуле площадью 158 квадратных метров, созданном с помощью 3D-печати.

Добровольцы выполняли задачи, максимально приближенные к условиям будущей марсианской экспедиции. В частности, они выращивали растения в имитированном марсианском грунте и общались с центром управления с задержками связи, характерными для межпланетных полётов.

Это был адский год — аналоговые астронавты добровольно жили в изоляции