Четверо добровольцев NASA провели 378 дней в изоляции во время имитации полёта на Марс
Киев • УНН
Участники CHAPEA 378 дней жили в 3D-модуле, имитируя экспедицию на Марс. NASA изучала влияние изоляции и готовила будущие миссии.
Четверо участников экспериментальной миссии NASA провели 378 дней в полной изоляции, имитируя жизнь астронавтов на Марсе. 31 октября они покинули специальный жилой модуль в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Эксперимент призван подготовить будущие пилотируемые миссии на Красную планету, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Участники миссии CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) начали эксперимент 19 октября 2025 года. Более года они жили в изолированном модуле площадью 158 квадратных метров, созданном с помощью 3D-печати.
Добровольцы выполняли задачи, максимально приближенные к условиям будущей марсианской экспедиции. В частности, они выращивали растения в имитированном марсианском грунте и общались с центром управления с задержками связи, характерными для межпланетных полётов.
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Программа CHAPEA помогает NASA изучать физические и психологические последствия длительной изоляции, а также проверять технологии и процедуры, необходимые для будущих экспедиций.
Американское космическое агентство рассматривает возможность отправки людей на Марс уже в 2030-х годах. До этого NASA планирует вернуть астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.
Последняя высадка людей на лунную поверхность состоялась в 1972 году во время миссии Apollo 17.
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