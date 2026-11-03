Четверо добровольців NASA провели 378 днів в ізоляції під час імітації польоту на Марс

Четверо учасників експериментальної місії NASA провели 378 днів у повній ізоляції, імітуючи життя астронавтів на Марсі. 31 жовтня вони залишили спеціальний житловий модуль у Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. Експеримент покликаний підготувати майбутні пілотовані місії на Червону планету, повідомляє Reuters, пише УНН.

Учасники місії CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) розпочали експеримент 19 жовтня 2025 року. Протягом понад року вони жили в ізольованому модулі площею 158 квадратних метрів, створеному за допомогою 3D-друку.

Добровольці виконували завдання, максимально наближені до умов майбутньої марсіанської експедиції. Зокрема, вони вирощували рослини в імітованому марсіанському ґрунті та спілкувалися з центром управління із затримками зв'язку, характерними для міжпланетних польотів.

Це був пекельний рік – аналогові астронавти добровільно жили в ізоляції