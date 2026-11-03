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Четверо добровольців NASA провели 378 днів в ізоляції під час імітації польоту на Марс

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Учасники CHAPEA 378 днів жили в 3D-модулі, імітуючи експедицію на Марс. NASA вивчала вплив ізоляції та готувала майбутні місії.

Четверо добровольців NASA провели 378 днів в ізоляції під час імітації польоту на Марс

Четверо учасників експериментальної місії NASA провели 378 днів у повній ізоляції, імітуючи життя астронавтів на Марсі. 31 жовтня вони залишили спеціальний житловий модуль у Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. Експеримент покликаний підготувати майбутні пілотовані місії на Червону планету, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Учасники місії CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) розпочали експеримент 19 жовтня 2025 року. Протягом понад року вони жили в ізольованому модулі площею 158 квадратних метрів, створеному за допомогою 3D-друку.

Добровольці виконували завдання, максимально наближені до умов майбутньої марсіанської експедиції. Зокрема, вони вирощували рослини в імітованому марсіанському ґрунті та спілкувалися з центром управління із затримками зв'язку, характерними для міжпланетних польотів.

NASA досліджує можливості тривалого перебування людей на Марсі

Це був пекельний рік – аналогові астронавти добровільно жили в ізоляції

– сказала після завершення експерименту медична співробітниця місії Еллен Елліс.

Програма CHAPEA допомагає NASA вивчати фізичні та психологічні наслідки тривалої ізоляції, а також перевіряти технології й процедури, необхідні для майбутніх експедицій.

Американське космічне агентство розглядає можливість відправлення людей на Марс уже у 2030-х роках. Перед цим NASA планує повернути астронавтів на Місяць у межах програми Artemis.

Остання висадка людей на місячну поверхню відбулася у 1972 році під час місії Apollo 17.

NASA розкрила план Artemis III, але час запуску невідомий24.10.26, 11:00 • 6175 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Reuters
NASA