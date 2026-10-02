Экипаж SpaceX установил рекорд, добравшись до МКС менее чем за 8 часов

Четверо астронавтов прибыли на Международную космическую станцию (МКС) в четверг после восьмичасового полёта, установившего рекорд скорости для США, а также вошедшего в историю благодаря первой темнокожей женщине, возглавившей экипаж во время выхода на орбиту. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Компания SpaceX осуществила запуск корабля с командиром Джессикой Уоткинс и её экипажем по заказу NASA после трёхнедельной задержки, вызванной необходимостью устранить утечку в топливной системе капсулы Dragon. В течение всего утра густые облака угрожали сорвать обратный отсчёт, однако впоследствии небо достаточно прояснилось, что позволило безопасно стартовать с мыса Канаверал в 11:10 (15:10 по Гринвичу).

Через семь часов и 55 минут капсула SpaceX Dragon "Grace" пристыковалась к порту МКС, установив рекорд самого быстрого полёта американского космического аппарата к станции.

Во время прямой трансляции на NASA TV было видно, как капсула плавно приближается к неподвижной МКС, тогда как оба аппарата мчались сквозь космос со скоростью около 17 500 миль/ч (28 100 км/ч).

Новоприбывшие — американцы Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и россиянин Сергей Тетерятников — проплыли на космическую станцию через герметичный переходной отсек и поздно вечером в четверг пообщались с коллегами на Земле.

Продолжительность полёта в значительной степени зависит от расстояния между МКС и космическим аппаратом в момент запуска. Последнему экипажу, стартовавшему с территории США, потребовалось более 30 часов, чтобы добраться до станции.

Во время запуска поздним утром Уоткинс стала первой темнокожей женщиной, возглавившей экипаж во время выхода на орбиту. Геологиня, которая десять лет назад работала с марсоходом NASA Curiosity, Уоткинс во второй раз отправилась на космическую станцию после длительного пребывания там в 2022 году.

Хотя они пробудут на МКС шесть месяцев, путь к станции стал самым быстрым не только для компании Илона Маска, но и для любой американской организации, включая NASA.

Это был 13-й экипаж, запущенный SpaceX для NASA, не считая испытательного полёта 2020 года. Обозначение Crew-13 на эмблеме миссии является данью уважения "Аполлону-13" — драматической лунной миссии 1970 года, завершившейся безопасным возвращением астронавтов.

Через три часа после старта Crew-13 SpaceX запустила из Калифорнии ракету Falcon с более чем 100 мини-спутниками. Ещё одна ракета Falcon должна была стартовать поздно вечером в четверг из Флориды, доставляя секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США. Всё это происходит на той же неделе, когда гигантская ракета Starship компании впервые вышла на орбиту.

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