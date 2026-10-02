Екіпаж SpaceX встановив рекорд, діставшись МКС менш ніж за 8 годин

Четверо астронавтів прибули на Міжнародну космічну станцію (МКС) у четвер після восьмигодинного польоту, який встановив рекорд швидкості для США, а також увійшов в історію завдяки першій темношкірій жінці, яка очолила екіпаж під час виходу на орбіту. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Компанія SpaceX здійснила запуск корабля з командиркою Джессікою Воткінс та її екіпажем на замовлення NASA після тритижневої затримки, спричиненої необхідністю усунути витік у паливній системі капсули Dragon. Протягом усього ранку густі хмари загрожували зірвати зворотний відлік, однак згодом небо достатньо прояснилося, що дозволило безпечно стартувати з мису Канаверал об 11:10 (15:10 за Гринвічем).

Через сім годин і 55 хвилин капсула SpaceX Dragon "Grace" пристикувалася до порту МКС, встановивши рекорд найшвидшого польоту американського космічного апарата до станції.

Під час прямої трансляції на NASA TV було видно, як капсула плавно наближається до нерухомої МКС, тоді як обидва апарати мчали крізь космос зі швидкістю близько 17 500 миль/год (28 100 км/год).

Новоприбулі — американці Воткінс і Люк Делані, канадець Джошуа Кутрик та росіянин Сергій Тетерятников — пропливли до космічної станції через герметичний перехідний відсік і пізно ввечері в четвер поспілкувалися з колегами на Землі.

Тривалість польоту значною мірою залежить від відстані між МКС і космічним апаратом у момент запуску. Останньому екіпажу, який стартував з території США, знадобилося понад 30 годин, щоб дістатися станції.

Під час запуску пізнім ранком Воткінс стала першою темношкірою жінкою, яка очолила екіпаж під час виходу на орбіту. Геологиня, яка десять років тому працювала з марсоходом NASA Curiosity, Воткінс вдруге вирушила на космічну станцію після тривалого перебування там у 2022 році.

Хоча вони пробудуть на МКС шість місяців, шлях до станції став найшвидшим не лише для компанії Ілона Маска, а й для будь-якої американської організації, включно з NASA.

Це був 13-й екіпаж, запущений SpaceX для NASA, не враховуючи випробувальний політ 2020 року. Позначення Crew-13 на емблемі місії є даниною поваги до "Аполлона-13" — драматичної місячної місії 1970 року, яка завершилася безпечним поверненням астронавтів.

Через три години після старту Crew-13 SpaceX запустила з Каліфорнії ракету Falcon із понад 100 мінісупутниками. Ще одна ракета Falcon мала стартувати пізно ввечері в четвер із Флориди, доставляючи секретний супутник Національного управління військово-космічної розвідки США. Усе це відбувається того самого тижня, коли гігантська ракета Starship компанії вперше вийшла на орбіту.

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