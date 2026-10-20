"Шанс, который выпадает раз в жизни": Япония запустила историческую миссию к спутнику Марса

Япония успешно запустила космический аппарат с беспрецедентной миссией, чтобы вернуть образцы с одного из спутников Марса, которые, как надеются ученые, прольют свет на происхождение Солнечной системы и жизни на Земле. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), космический аппарат Martian Moons Exploration (MMX), запущенный флагманской ракетой-носителем Японии H3, стартовал перед рассветом с острова Танегасима на крайнем юго-западе страны.

Ожидается, что космический аппарат достигнет орбиты Марса в августе следующего года и соберет не менее 10 граммов грунта и камней с поверхности Фобоса, одного из двух маленьких спутников картофелеобразной формы, вращающихся вокруг планеты. По данным JAXA, его возвращение запланировано на 2031 год.

Спутник, диаметр которого составляет 22,5 км, трижды в день облетает Марс на высоте около 6000 км над его поверхностью.

Флагманская ракета H3 с беспилотным зондом взлетела в черное небо из космического центра Танегасима в 4:41, что наблюдали тысячи людей, проснувшихся рано, чтобы следить за прямой трансляцией.

Через час ученые JAXA объявили запуск успешным, когда космический аппарат отделился от верхней части ракеты, что вызвало ликование в центре управления полетами.

За последние полвека NASA высадило на Марс девять космических аппаратов, а Китай осуществил посадку на поверхность Марса в 2021 году, но это первая попытка приземлиться на Фобос или меньший спутник планеты Деймос.

"Там много адреналина, много волнения и много вау", — сказал астрофизик NASA Том Статлер, который участвует в возглавляемом Японией проекте по сбору образцов.

Пять космических агентств сотрудничают в рамках пятилетней миссии, которая попытается посадить робота-разведчика и марсоход на Фобос, больший и более близкий из двух спутников.

Миссия стоимостью 578 миллионов долларов состоит из пятитонного космического аппарата, который синхронизируется с Фобосом на тесной орбите вокруг Марса, когда прибудет следующим летом. Затем он катапультирует небольшой франко-германский марсоход, названный Idefix в честь белого терьера из комиксов об Астериксе.

Если все пойдет по плану, четырехколесный марсоход будет подпрыгивать (из-за силы тяжести на Фобосе, составляющей 1/1000 земной) в течение нескольких минут по поверхности Марса, прежде чем остановиться. Он проведет 100 дней, исследуя поверхность космического тела, чтобы найти безопасные места для посадки и взятия образцов до прибытия основного аппарата — четырехногого стационарного посадочного модуля, который соберет образцы.

Посадочный модуль потратит всего два часа на бурение Фобоса и сбор материала, прежде чем отправиться обратно в космос. Официальные лица заявили, что будут наблюдать за Деймосом во время нескольких пролетов, прежде чем покинуть орбиту Марса в ноябре 2030 года.

"Это шанс, который выпадает раз в жизни. Мы являемся частью первой миссии по возвращению образцов из марсианской системы", — сказал руководитель марсохода Германского аэрокосмического центра Маркус Гребенштейн.

Ученые надеются, что образцы помогут им определить, как образовались Фобос и Деймос, и даже дадут подсказки о происхождении жизни. Выводы MMX также помогут сформировать будущие миссии на Марс, включая экспедиции с экипажем, заявили в NASA.

Согласно одной из теорий — гипотезе "гигантского удара" — два спутника образовались после столкновения небесного тела с Марсом. Второе предположение, известное как гипотеза "захвата", предполагает, что спутники являются астероидами, притянутыми гравитацией Марса.

Определение правильной теории поможет выяснить, "как пригодная для жизни среда могла возникнуть на планетах земной группы", отметили в JAXA, имея в виду четыре ближайшие к Солнцу планеты: Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

США и Китай соревнуются за то, кто первым вернет образцы горных пород с поверхности Марса. Марсоход NASA Perseverance, который исследует Марс с 2021 года, уже собрал образцы, но его возвращение на Землю было остановлено администрацией Трампа после голосования в Конгрессе в январе этого года.

Запуск китайского космического аппарата "Tianwen-3" запланирован примерно на 2028 год, и он может доставить образцы с Марса уже в 2031 году, возможно, до возвращения японской миссии, указывает издание.

Марсоход NASA Perseverance побил рекорд по пройденному за пределами Земли расстоянию