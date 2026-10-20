"Шанс раз на життя": Японія запустила історичну місію на супутник Марса

Японія успішно запустила космічний апарат із безпрецедентною місією, щоб повернути зразки з одного із супутників Марса, які, як сподіваються вчені, проллють світло на походження Сонячної системи та життя на Землі. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Як повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (Jaxa), космічний апарат Martian Moons Exploration (MMX), запущений флагманською ракетою-носієм Японії H3, стартував перед світанком з острова Танегасіма на крайньому південному заході країни.

Очікується, що космічний апарат досягне орбіти Марса в серпні наступного року і збере щонайменше 10 грамів ґрунту та каміння з поверхні Фобоса, одного з двох маленьких супутників у формі картоплі, що обертаються навколо планети. За даними Jaxa, його повернення заплановано на 2031 рік.

Супутник, діаметр якого становить 22,5 км, тричі на день обертається навколо Марса на висоті близько 6000 км над його поверхнею.

Флагманська ракета H3 з безпілотним зондом вилетіла в чорне небо з космічного центру Танегасіма о 4:41, свідками чого стали тисячі людей, які прокинулися рано, щоб стежити за прямою трансляцією.

Через годину вчені Jaxa оголосили запуск успішним, коли космічний апарат відокремився від верхньої частини ракети, що викликало тріумфування в центрі управління польотами.

За останні півстоліття NASA висадило на Марс дев’ять космічних кораблів, а Китай висадився на поверхню Марса в 2021 році, але це перша спроба приземлитися на Фобос або менший супутник планети Деймос.

"Там багато адреналіну, багато хвилювання і багато вау", — сказав астрофізик NASA Том Статлер, який бере участь у очолюваному Японією проєкті збору зразків.

П'ять космічних агентств співпрацюють у п'ятирічній місії, яка намагатиметься посадити робота-розвідника та марсохід на Фобос, більший і ближчий із двох супутників.

Місія вартістю 578 мільйонів доларів складається з п’ятитонного космічного апарата, який синхронізуватиметься з Фобосом на тісній орбіті навколо Марса, коли прибуде наступного літа. Потім він катапультує маленький франко-німецький марсохід, названий Idefix на честь білого тер’єра з коміксів про Астерікса.

Якщо все піде за планом, чотириколісний марсохід буде підстрибувати (через силу тяжіння на Фобосі, що становить 1/1000 сили Землі) кілька хвилин на поверхні Марса, перш ніж зупинитися. Він проведе 100 днів, досліджуючи поверхню космічного тіла, щоб знайти безпечні місця для посадки та взяття зразків перед прибуттям основного апарата, чотириногого стаціонарного посадкового модуля, який збере зразки.

Посадковий модуль витратить лише дві години на буріння Фобоса та збирання матеріалу, перш ніж відправитися назад у космос. Офіційні особи заявили, що спостерігатимуть за Деймосом протягом кількох прольотів перед тим, як залишити орбіту Марса в листопаді 2030 року.

"Це шанс, який випадає раз у житті. Ми є частиною першої місії повернення зразків із марсіанської системи", - сказав керівник марсохода Німецького космічного агентства Маркус Гребенштейн.

Учені сподіваються, що зразки допоможуть їм визначити, як утворилися Фобос і Деймос, і навіть дадуть підказки про походження життя. Висновки MMX також допоможуть сформувати майбутні місії на Марс, включаючи експедиції з екіпажем, заявили в NASA.

Відповідно до однієї з теорій – гіпотези "гігантського удару" – два супутники утворилися після зіткнення небесного тіла з Марсом. Друге припущення, відоме як гіпотеза "захоплення", передбачає, що супутники є астероїдами, притягнутими гравітацією Марса.

Визначення правильної теорії допоможе виявити, "як придатне для життя середовище могло виникнути на планетах земної групи", зазначили у Jaxa, маючи на увазі чотири найближчі до Сонця планети: Меркурій, Венеру, Землю та Марс.

США та Китай змагаються за те, хто першим поверне зразки гірських порід із поверхні Марса. Марсохід NASA Perseverance, який подорожує Марсом з 2021 року, уже зібрав зразки, але його повернення на Землю було зупинено адміністрацією Трампа після голосування в Конгресі в січні цього року.

Запуск китайського космічного апарата "Tianwen-3" запланований приблизно на 2028 рік, і він може повернути зразки Марса вже в 2031 році, можливо, до повернення японської місії, вказує видання.

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