"Шанс раз на життя": Японія запустила історичну місію на супутник Марса

$44.860.0250.500.19
ukenru
05:37 • 4032 перегляди
Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios
04:31 • 14487 перегляди
Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT
01:52 • 25279 перегляди
Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс
20 жовтня, 00:17 • 25303 перегляди
Венс закликав Україну припинити удари по енергетиці росії
19 жовтня, 20:33 • 41729 перегляди
Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні
19 жовтня, 18:19 • 42803 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
19 жовтня, 17:27 • 62175 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня
19 жовтня, 16:25 • 35219 перегляди
Частина України 20 жовтня житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
19 жовтня, 15:28 • 33207 перегляди
Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня
19 жовтня, 15:09 • 25397 перегляди
"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фотоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.6м/с
92%
761мм
Популярнi новини
Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок - The Sun19 жовтня, 21:10 • 21630 перегляди
Ворог двічі атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині19 жовтня, 21:42 • 17003 перегляди
Кушнер і Віткофф запланували переговори в Норвегії щодо війни в Україні - Reuters19 жовтня, 22:13 • 5908 перегляди
Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитуванняPhoto19 жовтня, 23:15 • 8872 перегляди
США більше не беруть участі в обороні України - Мерц04:15 • 7988 перегляди
Публікації
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 1624 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня19 жовтня, 17:27 • 62125 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної19 жовтня, 12:11 • 59793 перегляди
Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес
Ексклюзив
19 жовтня, 11:26 • 54086 перегляди
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд19 жовтня, 10:00 • 61234 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів19 жовтня, 20:02 • 29417 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19 жовтня, 17:50 • 27548 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto19 жовтня, 16:45 • 26728 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки19 жовтня, 16:33 • 37009 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 жовтня, 16:10 • 25296 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Опалення
The Washington Post

"Шанс раз на життя": Японія запустила історичну місію на супутник Марса

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Апарат MMX має зібрати щонайменше 10 грамів ґрунту з Фобоса й повернутися на Землю у 2031 році. Місія досліджуватиме походження супутників і життя.

"Шанс раз на життя": Японія запустила історичну місію на супутник Марса

Японія успішно запустила космічний апарат із безпрецедентною місією, щоб повернути зразки з одного із супутників Марса, які, як сподіваються вчені, проллють світло на походження Сонячної системи та життя на Землі. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (Jaxa), космічний апарат Martian Moons Exploration (MMX), запущений  флагманською ракетою-носієм Японії H3, стартував перед світанком з острова Танегасіма на крайньому південному заході країни.

Очікується, що космічний апарат досягне орбіти Марса в серпні наступного року і збере щонайменше 10 грамів ґрунту та каміння з поверхні Фобоса, одного з двох маленьких супутників у формі картоплі, що обертаються навколо планети. За даними Jaxa, його повернення заплановано на 2031 рік.

Супутник, діаметр якого становить 22,5 км, тричі на день обертається навколо Марса на висоті близько 6000 км над його поверхнею.

Флагманська ракета H3 з безпілотним зондом вилетіла в чорне небо з космічного центру Танегасіма о 4:41, свідками чого стали тисячі людей, які прокинулися рано, щоб стежити за прямою трансляцією.

Через годину вчені Jaxa оголосили запуск успішним, коли космічний апарат відокремився від верхньої частини ракети, що викликало тріумфування в центрі управління польотами.

За останні півстоліття NASA висадило на Марс дев’ять космічних кораблів, а Китай висадився на поверхню Марса в 2021 році, але це перша спроба приземлитися на Фобос або менший супутник планети Деймос.

"Там багато адреналіну, багато хвилювання і багато вау", — сказав астрофізик NASA Том Статлер, який бере участь у очолюваному Японією проєкті збору зразків.

П'ять космічних агентств співпрацюють у п'ятирічній місії, яка намагатиметься посадити робота-розвідника та марсохід на Фобос, більший і ближчий із двох супутників.

Місія вартістю 578 мільйонів доларів складається з п’ятитонного космічного апарата, який синхронізуватиметься з Фобосом на тісній орбіті навколо Марса, коли прибуде наступного літа. Потім він катапультує маленький франко-німецький марсохід, названий Idefix на честь білого тер’єра з коміксів про Астерікса.

Якщо все піде за планом, чотириколісний марсохід буде підстрибувати (через силу тяжіння на Фобосі, що становить 1/1000 сили Землі) кілька хвилин на поверхні Марса, перш ніж зупинитися. Він проведе 100 днів, досліджуючи поверхню космічного тіла, щоб знайти безпечні місця для посадки та взяття зразків перед прибуттям основного апарата, чотириногого стаціонарного посадкового модуля, який збере зразки.

Посадковий модуль витратить лише дві години на буріння Фобоса та збирання матеріалу, перш ніж відправитися назад у космос. Офіційні особи заявили, що спостерігатимуть за Деймосом протягом кількох прольотів перед тим, як залишити орбіту Марса в листопаді 2030 року.

"Це шанс, який випадає раз у житті. Ми є частиною першої місії повернення зразків із марсіанської системи", - сказав керівник марсохода Німецького космічного агентства Маркус Гребенштейн.

Учені сподіваються, що зразки допоможуть їм визначити, як утворилися Фобос і Деймос, і навіть дадуть підказки про походження життя. Висновки MMX також допоможуть сформувати майбутні місії на Марс, включаючи експедиції з екіпажем, заявили в NASA.

Відповідно до однієї з теорій – гіпотези "гігантського удару" – два супутники утворилися після зіткнення небесного тіла з Марсом. Друге припущення, відоме як гіпотеза "захоплення", передбачає, що супутники є астероїдами, притягнутими гравітацією Марса.

Визначення правильної теорії допоможе виявити, "як придатне для життя середовище могло виникнути на планетах земної групи", зазначили у Jaxa, маючи на увазі чотири найближчі до Сонця планети: Меркурій, Венеру, Землю та Марс.

США та Китай змагаються за те, хто першим поверне зразки гірських порід із поверхні Марса. Марсохід NASA Perseverance, який подорожує Марсом з 2021 року, уже зібрав зразки, але його повернення на Землю було зупинено адміністрацією Трампа після голосування в Конгресі в січні цього року.

Запуск китайського космічного апарата "Tianwen-3" запланований приблизно на 2028 рік, і він може повернути зразки Марса вже в 2031 році, можливо, до повернення японської місії, вказує видання.

Марсохід NASA Perseverance побив рекорд з пройденої за межами Землі відстані13.10.26, 16:32 • 5566 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
NASA
Дональд Трамп
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки