Частный аппарат приблизился к обречённому телескопу NASA, но спасти его уже не смог
Киев • УНН
Link приблизился к телескопу NASA Swift на расстояние 15 км и собрал данные. Спасательную миссию отменили из-за нехватки топлива после потери его запасов.
Частный космический аппарат Link компании Katalyst Space Technologies приблизился к телескопу NASA Swift на расстояние около 15 км и собрал данные о его состоянии, однако завершить спасательную миссию не смог из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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Link запустили в июле, чтобы попытаться поднять стареющий Swift на более высокую орбиту и продлить срок его работы. Однако вскоре после старта аппарат начал неконтролируемо вращаться.
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Диспетчерам удалось стабилизировать Link, но на это была потрачена значительная часть запасов топлива. В августе спасательную операцию отменили, хотя компания решила использовать аппарат для дополнительного сближения с телескопом и сбора данных.
К Swift удалось приблизиться на 15 км
На этой неделе Link подошёл к Swift на расстояние около 15 км и сделал снимки телескопа.
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NASA заплатила компании около $30 млн за попытку спасти телескоп. В ведомстве с самого начала рассматривали миссию как экспериментальную, в частности из-за риска столкновения аппаратов и образования космического мусора.
По словам Ли, у Link, вероятно, уже недостаточно топлива для ещё одного сближения со Swift. Сам аппарат может оставаться на орбите ещё несколько недель, после чего войдёт в атмосферу и сгорит.
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