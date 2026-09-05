Частный аппарат приблизился к обречённому телескопу NASA, но спасти его уже не смог

Частный космический аппарат Link компании Katalyst Space Technologies приблизился к телескопу NASA Swift на расстояние около 15 км и собрал данные о его состоянии, однако завершить спасательную миссию не смог из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Link запустили в июле, чтобы попытаться поднять стареющий Swift на более высокую орбиту и продлить срок его работы. Однако вскоре после старта аппарат начал неконтролируемо вращаться.

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Диспетчерам удалось стабилизировать Link, но на это была потрачена значительная часть запасов топлива. В августе спасательную операцию отменили, хотя компания решила использовать аппарат для дополнительного сближения с телескопом и сбора данных.

К Swift удалось приблизиться на 15 км

На этой неделе Link подошёл к Swift на расстояние около 15 км и сделал снимки телескопа.

Мы подошли так близко, но одновременно так далеко — сказал генеральный директор Katalyst Гонхи Ли.

NASA заплатила компании около $30 млн за попытку спасти телескоп. В ведомстве с самого начала рассматривали миссию как экспериментальную, в частности из-за риска столкновения аппаратов и образования космического мусора.

По словам Ли, у Link, вероятно, уже недостаточно топлива для ещё одного сближения со Swift. Сам аппарат может оставаться на орбите ещё несколько недель, после чего войдёт в атмосферу и сгорит.

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