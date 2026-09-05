Приватний апарат наблизився до приреченого телескопа NASA, але врятувати його вже не зміг
Київ • УНН
Link підійшов до телескопа NASA Swift на 15 км і зібрав дані. Місію порятунку скасували через нестачу пального після втрати його запасів.
Приватний космічний апарат Link компанії Katalyst Space Technologies наблизився до телескопа NASA Swift на відстань близько 15 км і зібрав дані про його стан, однак завершити рятувальну місію не зміг через нестачу пального. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Link запустили в липні, щоб спробувати підняти старіючий Swift на вищу орбіту та продовжити термін його роботи. Однак невдовзі після старту апарат почав неконтрольовано обертатися.
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Диспетчерам вдалося стабілізувати Link, але на це витратили значну частину запасів пального. У серпні рятувальну операцію скасували, хоча компанія вирішила використати апарат для додаткового зближення з телескопом і збору даних.
До Swift вдалося наблизитися на 15 км
Цього тижня Link підійшов до Swift на відстань близько 15 км та зробив знімки телескопа.
Ми підійшли так близько, але водночас так далеко
NASA заплатила компанії близько $30 млн за спробу порятунку телескопа. У відомстві від початку розглядали місію як експериментальну, зокрема через ризик зіткнення апаратів і появи космічного сміття.
За словами Лі, у Link, ймовірно, вже недостатньо пального для ще одного зближення зі Swift. Сам апарат може залишатися на орбіті ще кілька тижнів, після чого увійде в атмосферу та згорить.
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