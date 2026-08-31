NASA і SpaceX відклали запуск місії до МКС через витік у кораблі Dragon
Київ • УНН
Запуск Crew-13 до МКС перенесли через витік окислювача в рушійній системі Dragon. Нову дату місії поки не визначили.
NASA та SpaceX відклали запуск місії Crew-13 до Міжнародної космічної станції через витік окислювача в рушійній системі космічного корабля Dragon. Фахівці проводять додаткові випробування, повідомляє Bloomberg із посиланням на NASA, пише УНН.
Деталі
Нова дата запуску Crew-13 наразі не визначена. До складу екіпажу місії мають увійти астронавти зі США, Канади та росії.
Dragon є основним космічним кораблем SpaceX для перевезення астронавтів і вантажів на орбіту. Для США він залишається єдиним американським кораблем, який зараз використовується для доставки екіпажів на МКС.
SpaceX продовжує інші запуски
Водночас у неділю SpaceX успішно запустила космічний телескоп NASA вартістю 4,3 млрд доларів, призначений для дослідження темної матерії та темної енергії.
NASA запустило новий космічний телескоп Roman для дослідження темної матерії та екзопланет30.08.26, 20:28 • 3458 переглядiв
Президент США Дональд Трамп після запуску провів пресконференцію, присвячену місії. Крім того, 28 серпня він розпочав процес створення американської космічної академії, яка готуватиме кадри для Космічних сил США та цивільних програм NASA.
SpaceX витягла Starship з Індійського океану через місяць після запуску30.08.26, 05:55 • 4968 переглядiв