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Forbes
Техніка

NASA і SpaceX відклали запуск місії до МКС через витік у кораблі Dragon

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Запуск Crew-13 до МКС перенесли через витік окислювача в рушійній системі Dragon. Нову дату місії поки не визначили.

NASA і SpaceX відклали запуск місії до МКС через витік у кораблі Dragon

NASA та SpaceX відклали запуск місії Crew-13 до Міжнародної космічної станції через витік окислювача в рушійній системі космічного корабля Dragon. Фахівці проводять додаткові випробування, повідомляє Bloomberg із посиланням на NASA, пише УНН.

Деталі

Нова дата запуску Crew-13 наразі не визначена. До складу екіпажу місії мають увійти астронавти зі США, Канади та росії.

Dragon є основним космічним кораблем SpaceX для перевезення астронавтів і вантажів на орбіту. Для США він залишається єдиним американським кораблем, який зараз використовується для доставки екіпажів на МКС.

SpaceX продовжує інші запуски

Водночас у неділю SpaceX успішно запустила космічний телескоп NASA вартістю 4,3 млрд доларів, призначений для дослідження темної матерії та темної енергії.

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Президент США Дональд Трамп після запуску провів пресконференцію, присвячену місії. Крім того, 28 серпня він розпочав процес створення американської космічної академії, яка готуватиме кадри для Космічних сил США та цивільних програм NASA.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
Dragon (космічний корабель)
SpaceX
Bloomberg
NASA
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки