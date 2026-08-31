NASA і SpaceX відклали запуск місії до МКС через витік у кораблі Dragon

У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рф

У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні

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росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"

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Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України

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