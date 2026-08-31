NASA и SpaceX отложили запуск миссии к МКС из-за утечки в корабле Dragon

NASA и SpaceX отложили запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции из-за утечки окислителя в двигательной системе космического корабля Dragon. Специалисты проводят дополнительные испытания, сообщает Bloomberg со ссылкой на NASA, пишет УНН.

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Новая дата запуска Crew-13 пока не определена. В состав экипажа миссии должны войти астронавты из США, Канады и России.

Dragon является основным космическим кораблём SpaceX для перевозки астронавтов и грузов на орбиту. Для США он остаётся единственным американским кораблём, который в настоящее время используется для доставки экипажей на МКС.

SpaceX продолжает другие запуски

Тем временем в воскресенье SpaceX успешно запустила космический телескоп NASA стоимостью 4,3 млрд долларов, предназначенный для исследования тёмной материи и тёмной энергии.

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Президент США Дональд Трамп после запуска провёл пресс-конференцию, посвящённую миссии. Кроме того, 28 августа он начал процесс создания американской космической академии, которая будет готовить кадры для Космических сил США и гражданских программ NASA.

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