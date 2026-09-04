Фізики зафіксували загадкову частинку, яка може пояснити, що таке темна матерія
Київ • УНН
Детектор LUX-ZEPLIN зафіксував подію, яку могла спричинити частинка WIMP. Науковці наголошують, що доказів відкриття поки недостатньо.
Вчені під час підземного експерименту LUX-ZEPLIN (LZ) у США зафіксували взаємодію частинок, яка потенційно може бути пов'язана з темною матерією. Про це повідомляє BBC та ScienceAlert, пише УНН.
Деталі
Дані одного з найчутливіших у світі детекторів темної матерії протягом 2 років аналізували 250 вчених та інженерів із 39 установ у 6 країнах. Детектор розташований на глибині понад 1,6 км у Підземному дослідницькому центрі Санфорд у Південній Дакоті.
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Дослідники зафіксували взаємодію, яку могла спричинити слабо взаємодіюча масивна частинка – WIMP. Такі гіпотетичні частинки розглядають як одного з можливих кандидатів на роль темної матерії.
Вчені поки не говорять про відкриття
Результати ще не пройшли рецензування, а зафіксована подія не досягла необхідного статистичного порогу, щоб виключити інші можливі пояснення.
Маючи лише одне явище, ми не хочемо робити поспішних висновків. Ми не стверджуємо, що бачили темну матерію. Але ми спостерігали щось цікаве
Провідний дослідник Сем Еріксен припустив, що спостереження може стати "першим кроком до розуміння темної матерії як частинки". Водночас подальші дослідження можуть показати, що зафіксоване явище взагалі не пов'язане з темною матерією.
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