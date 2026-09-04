Фізики зафіксували загадкову частинку, яка може пояснити, що таке темна матерія

Вчені під час підземного експерименту LUX-ZEPLIN (LZ) у США зафіксували взаємодію частинок, яка потенційно може бути пов'язана з темною матерією. Про це повідомляє BBC та ScienceAlert, пише УНН.

Дані одного з найчутливіших у світі детекторів темної матерії протягом 2 років аналізували 250 вчених та інженерів із 39 установ у 6 країнах. Детектор розташований на глибині понад 1,6 км у Підземному дослідницькому центрі Санфорд у Південній Дакоті.

NASA запустило новий космічний телескоп Roman для дослідження темної матерії та екзопланет

Дослідники зафіксували взаємодію, яку могла спричинити слабо взаємодіюча масивна частинка – WIMP. Такі гіпотетичні частинки розглядають як одного з можливих кандидатів на роль темної матерії.

Результати ще не пройшли рецензування, а зафіксована подія не досягла необхідного статистичного порогу, щоб виключити інші можливі пояснення.

Маючи лише одне явище, ми не хочемо робити поспішних висновків. Ми не стверджуємо, що бачили темну матерію. Але ми спостерігали щось цікаве