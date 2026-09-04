Физики зафиксировали загадочную частицу, которая может объяснить, что такое тёмная материя
Киев • УНН
Детектор LUX-ZEPLIN зафиксировал событие, которое могла вызвать частица WIMP. Учёные подчёркивают, что доказательств открытия пока недостаточно.
Учёные в ходе подземного эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ) в США зафиксировали взаимодействие частиц, которое потенциально может быть связано с тёмной материей. Об этом сообщают BBC и ScienceAlert, пишет УНН.
Детали
Данные одного из самых чувствительных в мире детекторов тёмной материи в течение 2 лет анализировали 250 учёных и инженеров из 39 учреждений в 6 странах. Детектор расположен на глубине более 1,6 км в Подземном исследовательском центре Санфорда в Южной Дакоте.
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Исследователи зафиксировали взаимодействие, которое могла вызвать слабо взаимодействующая массивная частица — WIMP. Такие гипотетические частицы рассматриваются как один из возможных кандидатов на роль тёмной материи.
Учёные пока не говорят об открытии
Результаты ещё не прошли рецензирование, а зафиксированное событие не достигло необходимого статистического порога, чтобы исключить другие возможные объяснения.
Имея лишь одно явление, мы не хотим делать поспешных выводов. Мы не утверждаем, что видели тёмную материю. Но мы наблюдали нечто интересное
Ведущий исследователь Сэм Эриксен предположил, что наблюдение может стать "первым шагом к пониманию тёмной материи как частицы". В то же время дальнейшие исследования могут показать, что зафиксированное явление вообще не связано с тёмной материей.
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