Физики зафиксировали загадочную частицу, которая может объяснить, что такое тёмная материя

Учёные в ходе подземного эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ) в США зафиксировали взаимодействие частиц, которое потенциально может быть связано с тёмной материей. Об этом сообщают BBC и ScienceAlert, пишет УНН.

Данные одного из самых чувствительных в мире детекторов тёмной материи в течение 2 лет анализировали 250 учёных и инженеров из 39 учреждений в 6 странах. Детектор расположен на глубине более 1,6 км в Подземном исследовательском центре Санфорда в Южной Дакоте.

NASA запустило новый космический телескоп Roman для исследования тёмной материи и экзопланет

Исследователи зафиксировали взаимодействие, которое могла вызвать слабо взаимодействующая массивная частица — WIMP. Такие гипотетические частицы рассматриваются как один из возможных кандидатов на роль тёмной материи.

Результаты ещё не прошли рецензирование, а зафиксированное событие не достигло необходимого статистического порога, чтобы исключить другие возможные объяснения.

Имея лишь одно явление, мы не хотим делать поспешных выводов. Мы не утверждаем, что видели тёмную материю. Но мы наблюдали нечто интересное