REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Handout via Reuters

Согласно предварительным расчетам космического агентства США, зонд NASA «Вояджер-1» (Voyager 1), движущийся через почти пустое межзвездное пространство, вероятно, достиг рубежа, которого до сих пор не удавалось достичь ни одному другому космическому аппарату с Земли, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По расчетам NASA, в среду в 5:16 утра по североамериканскому восточному времени (10:16 по Гринвичу) этот автоматический зонд, запущенный в 1977 году, удалился от Земли на расстояние одного «светового дня» — то есть на расстояние, которое свет преодолевает за 24 часа (около 16 миллиардов миль или 26 миллиардов километров).

Специалистам Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии придется подождать около суток, прежде чем они получат сигнал от зонда, подтверждающий достижение этого расстояния. На четверг запланировано мероприятие, посвященное обсуждению этого рубежа.

«Достижение расстояния в один световой день — это удивительное достижение; я даже не надеялась, что увижу такое», — отметила руководитель проекта «Вояджер» Сюзанна Додд.

Добавим

«Вояджер-1» — самый удаленный от Земли объект, созданный человеком, — движется со скоростью почти 38 000 миль в час (61 000 км/ч). В 2012 году он пересек внешнюю границу гелиосферы — защитной оболочки из заряженных частиц и магнитных полей, образуемой Солнцем, — и вошел в межзвездное пространство. Его «близнец», «Вояджер-2», также запущенный в 1977 году, вошел в межзвездное пространство в 2018 году.

Зонд NASA «Вояджер-1» готовится преодолеть рубеж колоссального расстояния

Представитель Лаборатории реактивного движения сообщил, что благодаря недавним мерам по энергосбережению оба аппарата «Вояджер» могут иметь достаточно энергии для поддержания связи с Землей еще в течение трех-четырех лет.

«Но главная цель миссии — научные исследования, и энергии хватит для работы имеющегося комплекса научных приборов вплоть до 50-летия запуска, которое будет отмечаться в следующем году. Что будет дальше — предсказать трудно; в конце концов, этим аппаратам почти 50 лет, и всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые команда не в состоянии предвидеть», — добавил представитель Лаборатории. На раннем этапе своей миссии аппарат «Вояджер-1» пролетел мимо Юпитера и Сатурна — двух крупнейших планет Солнечной системы. Он продолжает собирать научные данные. В частности, его приборы зафиксировали слабый монотонный гул, вызванный постоянными вибрациями небольшого количества газа, содержащегося в межзвездном пространстве.

«Вояджер» передает непрерывные измерения магнитных полей, космических лучей и плазменных волн. Мы получаем эти данные на Земле всякий раз, когда антенны Сети дальней космической связи (Deep Space Network) направляются на аппарат», — отметила Додд.

Сеть дальней космической связи — это международная система гигантских радиоантенн NASA, обеспечивающая поддержку миссий межпланетных космических аппаратов.

«После пересечения гелиопаузы направление магнитного поля не изменилось на «межзвездное», как ожидалось. Вместо этого оно осталось таким же, каким было в момент пересечения гелиопаузы обоими «Вояджерами», — то есть направлением, определяемым нашим Солнцем. Мы продолжаем наблюдения, чтобы увидеть, произойдет ли такое изменение ориентации», — сказала Додд.

«Мы также до сих пор фиксируем влияние нашего Солнца, в частности мощные солнечные явления — например, корональные выбросы массы. Они создают ударные волны и фронты повышенного давления, которые достигают даже «Вояджера-1» и проходят дальше, — добавила Додд. — Где заканчивается влияние Солнца и начинается настоящее, нетронутое межзвездное пространство? Возможно, «Вояджер» проработает достаточно долго, чтобы дать ответ на этот вопрос».

Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад