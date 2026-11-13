Російська атака на Одесу забрала життя двох людей, є поранені

росія зранку 13 листопада атакувала Одесу, є загиблі та постраждалі. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ГУ ДСНС в Одеській області, пише УНН.

До двох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще пʼятеро людей постраждали, їх госпіталізовано - повідомив Кіпер.

За даними ДСНС, внаслідок удару руйнувань зазнав одноповерховий приватний житловий будинок, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За іншою адресою зафіксовано влучання на відкритій місцевості, внаслідок чого пошкоджено 11 легкових автомобілів.

"На жаль, ця атака забрала життя 2 людей. За попередньою інформацією ще 5 осіб постраждали", - підтвердили у ДСНС.

На місці події працювали психологи ДСНС.

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