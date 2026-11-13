Російська атака на Одесу забрала життя двох людей, є поранені

$45.380.0650.340.14
ukenru
Ексклюзив
07:50 • 11521 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
07:10 • 15333 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
06:45 • 15687 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
06:20 • 16726 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
05:22 • 15809 перегляди
Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорівPhoto
13 листопада, 02:19 • 21257 перегляди
Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф
12 листопада, 23:44 • 18866 перегляди
путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер
12 листопада, 23:16 • 16093 перегляди
Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині
12 листопада, 22:20 • 16067 перегляди
ЄС братиме безпосередню участь у переговорах щодо війни в Україні - Зеленський
12 листопада, 21:11 • 16526 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У російському волгограді після атаки дронів загорівся нафтопереробний заводVideo13 листопада, 00:15 • 11512 перегляди
Атака на Рівне: у багатоповерхівці спалахнули дві квартири, п'ятеро пораненихPhoto13 листопада, 00:46 • 7182 перегляди
Ймовірна китайська шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, повернулася до Пекіна - Bloomberg13 листопада, 01:17 • 13028 перегляди
У Комишувасі росіяни двічі обстріляли рятувальників під час пошукових робітPhoto13 листопада, 01:48 • 10298 перегляди
Лицемірство, яким прикривається путін: DeepState - про гуманітарну місію у Костянтинівці03:23 • 9148 перегляди
Публікації
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
07:50 • 11514 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
07:10 • 15327 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
06:45 • 15682 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
06:20 • 16721 перегляди
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли12 листопада, 20:47 • 24557 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Ілон Маск
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 14285 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 15229 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 15772 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 23854 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ12 листопада, 16:51 • 16891 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Financial Times
SpaceX Starship

Російська атака на Одесу забрала життя двох людей, є поранені

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

росія вранці 13 листопада атакувала Одесу. Зруйновано будинок, пошкоджено 11 авто, загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.

Російська атака на Одесу забрала життя двох людей, є поранені

росія зранку 13 листопада атакувала Одесу, є загиблі та постраждалі. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ГУ ДСНС в Одеській області, пише УНН.

До двох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще пʼятеро людей постраждали, їх госпіталізовано

- повідомив Кіпер.

За даними ДСНС, внаслідок удару руйнувань зазнав одноповерховий приватний житловий будинок, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За іншою адресою зафіксовано влучання на відкритій місцевості, внаслідок чого пошкоджено 11 легкових автомобілів.

"На жаль, ця атака забрала життя 2 людей. За попередньою інформацією ще 5 осіб постраждали", - підтвердили у ДСНС.

На місці події працювали психологи ДСНС.

рф атакувала Україну 117 дронами - скільки знищили13.11.26, 08:14 • 2064 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Олег Кіпер
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса