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рф атакувала Україну 117 дронами - скільки знищили

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

У ніч на 13 листопада росія запустила по Україні 117 дронів, зокрема 63 реактивні Shahed. ППО збила або придушила 80 БпЛА.

рф атакувала Україну 117 дронами - скільки знищили

росія у ніч на 13 листопада вдарила по Україні 117 дронами. 80 з них збито або придушено, у тому числі до 62% з реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки вдарила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 листопада (з 18:00 12 листопада) противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

росія втратила ще 2 590 військових за добу війни в Україні13.11.26, 07:37 • 1542 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
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Шахед-136
Крим
Україна