рф атаковала Украину 117 дронами - сколько уничтожили

россия в ночь на 13 ноября ударила по Украине 117 дронами. 80 из них сбиты или подавлены, в том числе до 62% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 ноября (с 18:00 12 ноября) противник атаковал 117 ударными БпЛА типа Shahed (63 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 80 вражеских БпЛА типа Shahed (39 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов. Несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 24 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях.

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