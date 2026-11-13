Россия потеряла еще 2 590 военнослужащих за сутки войны в Украине

В течение суток 12 ноября противник потерял в войне в Украине 2 590 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 ноября достигли около 1 618 920 человек.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

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