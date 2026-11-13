росія втратила ще 2 590 військових за добу війни в Україні
Київ • УНН
12 листопада російські війська втратили 2 590 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 618 920 осіб.
Протягом доби 12 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 590 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада сягнули близько 1 618 920 осіб.
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2027-й може стати останнім роком війни - Коваленко08.11.26, 04:20 • 10203 перегляди